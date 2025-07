Manila Argentieri è la nuova Miss Summer Salento 2025 – Lido Gogò

SAN PIETRO VERNOTICO – È, giovane brindisina, ad aggiudicarsi il titolo di, al termine di una delle tappe più attese del celebre concorso ideato da. L’incoronazione è avvenuta lo scorsopresso lo stabilimento balnearedi, nel cuore del Salento.

In gara 14 concorrenti, che si sono sfidate con eleganza e grinta per ottenere l’accesso alla finalissima del concorso. A condurre la serata, la modella e conduttrice Sharon De Luca, volto noto della TV sportiva, che ha accompagnato il pubblico in un percorso tra moda, spettacolo e passione per la bellezza mediterranea.

Le concorrenti hanno sfilato indossando anche i costumi firmati Totti Swimwear, trasformando la passerella in uno show di alta moda. A valutarle, una giuria composta da figure di rilievo, tra cui il Senatore Piero Iurlaro, l’Assessore Riccardo Montanile, la Dott.ssa Rosaria De Luca, la maestra di pole dance Luana Schilardi e lo stesso stilista Totti Swimwear.

Ad emergere per naturalezza, portamento ed eleganza, è stata proprio Manila Argentieri, che ha così ottenuto il pass per la finale del concorso. Accanto a lei, sono state premiate anche Giulia Fortunato di Squinzano, eletta Miss Summer Salento Fashion 2025 e insignita della fascia Miss Totti Swimwear, e Vanessa Saracino di Carovigno, che ha ricevuto il titolo di Miss Summer Salento Art Photographer Giuseppe Bello Roma 2025.

Tra le ospiti della serata anche Aurora Caponi, vincitrice della tappa a Masseria Cillarese, e Marianna Poli, regina delle regine 2024. Spazio anche alla danza, con le performance della scuola Cuori Danzanti diretta da Simona De Giuseppe, che ha incantato il pubblico con coreografie ispirate alla danza orientale.

A documentare l’intera serata, il fotografo Giuseppe Bello Roma di Squinzano, che ha saputo cogliere con sensibilità i momenti più intensi e spontanei dell’evento.

La tappa al Lido Gogò si conferma così come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del concorso, offrendo una vetrina importante per le giovani protagoniste del territorio e contribuendo a celebrare la bellezza e il talento salentino.