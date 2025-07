“Walking Through”, la mostra di Daniele Cinciripini e Serena Marchionni (ikonemi) a Spazio Murat

📍 Spazio Murat – Bari

🎟 Biglietto: 3€ intero | 1€ ridotto | gratuito per disabili e bambini fino a 10 anni

🕙 Aperta dal martedì al sabato, 10:00 – 20:00

🔸 Aperture straordinarie:

Domenica 27 luglio | 11:00 – 19:00

Domenica 10 agosto | 11:00 – 19:00

Ferragosto – 15 agosto | 10:00 – 14:00

Domenica 31 agosto | 11:00 – 19:00

“Walking Through” è un invito a perdersi. A muoversi nei margini, nella nebbia, dove il paesaggio non è ancora definito. Un atto di fiducia, un cammino dentro e oltre l’immagine.

Così lo descrive la curatrice Federica Mambrini nel testo critico che accompagna la mostra fotografica di Daniele Cinciripini e Serena Marchionni (ikonemi), in collaborazione con Daniela Allocca e Saverio Massaro.

La mostra prende forma da un archivio fotografico in continua espansione, avviato nel 2018 da Ikonemi, e dedicato alla fotografia di paesaggio come esperienza vissuta attraverso il cammino. Dalla Sicilia al Veneto, passando per le coste dell’Adriatico, le immagini raccolte testimoniano territori liminali, marginali, in trasformazione, restituendo un paesaggio che resiste a ogni narrazione semplificata.

L’allestimento segue una logica non lineare: le fotografie sono organizzate per sezioni/soglie che accostano geografia, atmosfera e percezione, invitando il pubblico a un’esplorazione intuitiva, come avviene in un cammino senza meta prestabilita.

Talk di apertura – 17 luglio ore 18:30

L’inaugurazione sarà accompagnata da un convegno pubblico dedicato al cammino come pratica artistica e alla fotografia come forma sensibile di attraversamento dei luoghi.

Interverranno:

Alice Caracciolo – fotografa e docente, Accademia di Belle Arti di Bari

fotografa e docente, Accademia di Belle Arti di Bari Maria Giovanna Mancini – Università degli Studi di Bari

– Università degli Studi di Bari Aldo Patruno – Direttore Dipartimento Turismo, Regione Puglia (in attesa di conferma)

Direttore Dipartimento Turismo, Regione Puglia (in attesa di conferma) Alessia Venditti – Storica dell’arte e curatrice

In dialogo con:

Daniela Allocca, Daniele Cinciripini, Federica Mambrini, Serena Marchionni

Modera: Saverio Massaro

Walking Through è una produzione Spazio Murat, realizzata grazie al contributo professionale, tecnico e collaborativo di partner e sponsor.

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

🌐 www.spaziomurat.it

📧 info@spaziomurat.it