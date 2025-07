Marco Bosco, 13 anni, sogna di diventare Carabiniere: la sua tesina conquista l’Arma

SANTERAMO IN COLLE - A soli 13 anni, Marco Bosco, studente dell’Istituto Comprensivo “F. Netti” di Santeramo in Colle (BA), dimostra già di avere le idee chiare sul proprio futuro. La sua tesina di terza media, dal titolo “I Carabinieri”, non è stata un semplice elaborato scolastico, ma una vera e propria dichiarazione d’amore verso un’Istituzione che ammira profondamente e alla quale sogna, un giorno, di appartenere.Fin da piccolo, Marco ha guardato con occhi pieni di ammirazione l’uniforme dei Carabinieri, riconoscendovi i simboli della legalità, del coraggio e del senso del dovere. Da questa passione sincera è nata la scelta di dedicare il suo lavoro di fine ciclo scolastico all’Arma, raccontandone la storia, i valori fondanti e il ruolo imprescindibile che svolge quotidianamente nella società italiana.Il suo entusiasmo genuino non è passato inosservato. I Carabinieri della Stazione di Santeramo in Colle, toccati dalla sua dedizione e dal profondo rispetto mostrato nei confronti dell’Arma, hanno deciso di aprirgli le porte della loro caserma, offrendogli l’opportunità di vivere una giornata speciale al fianco dei militari in servizio.Tra sorrisi, racconti e momenti ricchi di emozione, Marco ha potuto toccare con mano quel sogno che coltiva nel cuore. Ha vissuto da vicino la quotidianità dei Carabinieri, ascoltato le loro testimonianze e respirato l’atmosfera di un luogo che rappresenta giustizia, vicinanza al cittadino e spirito di servizio. Un’esperienza che porterà per sempre con sé e che ha rafforzato, ancor di più, la sua determinazione a indossare, un giorno, quella divisa tanto ammirata.La storia di Marco non è solo quella di un ragazzo determinato e appassionato, ma rappresenta anche una testimonianza autentica di quanto certi ideali – l’onore, la giustizia, il rispetto delle regole – siano ancora vivi e sentiti tra le nuove generazioni. In un tempo in cui spesso si parla di smarrimento di valori, Marco ricorda a tutti noi che il futuro dell’Italia si costruisce anche attraverso i sogni puri di giovani come lui, ispirati dagli esempi più nobili del nostro Paese.