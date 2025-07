San Michele Salentino, una sedia vuota davanti al Municipio per ricordare i bambini di Gaza

Il Sindaco Allegrini: "Non possiamo restare in silenzio davanti a questa tragedia"





SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Davanti al Municipio di San Michele Salentino e a due passi dalla scuola elementare del paese, da oggi c’è una sedia vuota. È un simbolo potente. Un segno concreto e silenzioso voluto fortemente dal Sindaco Giovanni Allegrini, condiviso con l’intera Amministrazione comunale, per ricordare i bambini morti a Gaza.





L’iniziativa, realizzata a spese personali del primo cittadino, si inserisce nel solco della delibera di Giunta del 3 giugno scorso, con la quale si chiedeva il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Si tratta di un gesto civile e umanitario, un invito rivolto a tutta la comunità a fermarsi, riflettere e non voltarsi dall’altra parte. La sedia proviene da una classe delle scuole del paese e rappresenta simbolicamente ogni bambino palestinese che non potrà più sedersi in aula, aprire un quaderno o rispondere all’appello.





In concomitanza con l’installazione, il Sindaco ha reso pubblica una toccante lettera aperta alla cittadinanza intitolata “Una sedia vuota per i bambini di Gaza”, in cui esprime profonda preoccupazione per quanto sta accadendo nella Striscia e richiama la responsabilità morale e civile di ogni cittadino.





"A Gaza – scrive il primo cittadino – in 21 mesi sono morti 28 bambini al giorno. Un’intera classe ogni 24 ore. Ogni giorno, una scolaresca viene cancellata. Non serve essere esperti di geopolitica per capire che qui non stiamo parlando di guerre tra eserciti, ma di vite innocenti spezzate".





Nella lettera si legge anche la netta presa di posizione dell’Amministrazione comunale contro ogni forma di complicità attraverso il silenzio e l’indifferenza: "Non è un gesto politico, ma civile, a favore di chi non ha più voce. Anche da un piccolo paese come il nostro possiamo affermare con dignità e chiarezza che la vita di ogni essere umano conta".





Il Sindaco invita tutti i cittadini, nei prossimi giorni, a sostare davanti a quella sedia. In silenzio. Per pensare, per ricordare, per non dimenticare.