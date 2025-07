Mašara, l'evento che fonde arte e musica fa tappa in Puglia

IL PROGRAMMA GIOVEDÌ 17 LUGLIO

Luci puntate sulla pittoresca Terrazza Campanella di Polignano a Mare, che ospiterà il duo austriaco HVOB che da sempre fonde arte e musica regalando un affascinante e irresistibile sound tra melodia ed elettronica.





VENERDÌ 18 LUGLIO

La location d’eccezione sarà l’incantevole Marzà Beach Club di Monopoli per Mašara On The Beach: protagonista dell’evento pomeridiano il duo di dj Kimonos - di base a Los Angeles - con un mix di house afro e melodica. Hanno partecipato a festival come Coachella, Burning Man, Heart Festival Miami, Playa di Tulum e Desert Craft in Colombia.





VENERDÌ 18 E SABATO 19 LUGLIO

Si accende un nuovo mondo fatto di arte, musica e scenografie suggestive all’interno della storica Masseria San Giovanni di Fasano, con i set di artisti di fama internazionale tra cui Colyn - il dj olandese dal sound stratificato e nostalgico; Mita Gami - dj e polistrumentista israeliano dalle produzioni avvolgenti e psichedeliche; Arodes - il dj e producer spagnolo di stanza a Miami che incanta con un sound tra afro house e indie dance; Avangart Tabldot - trio di musicisti da Istanbul che vantano un background che va dalla moda alla cinematografia alle arti visive; Echonomist, il dj greco dallo stile tra tech house e techno underground, riconosciuto tra i produttori più prolifici al mondo; e molti altri.





DOMENICA 20 LUGLIO

Appuntamento al rinomato Nomade Beach di Ostuni per lo strepitoso evento di chiusura in collaborazione con Gipsyland. Headliner della serata sarà Francesco Del Garda - dj e selector di fama internazionale in continua evoluzione, che mescola groove house, electro, garage, techno e minimal ed è sempre alla ricerca di nuovi suoni. Grande attesa anche per Francesco Farfa, vero punto di riferimento nella storia del clubbing italiano a livello internazionale da decenni. Tra eventi e dj set con artisti internazionali e installazioni artistiche spettacolari, Mašara è un vero e proprio Boutique Festival che unisce musica elettronica, arte immersiva e benessere olistico in un viaggio di lusso attraverso le perle nascoste del Sud Italia, stimolando tutti e cinque i sensi e trasformando la Puglia in un palcoscenico di arte, musica e connessione.





La mission dell’organizzazione è chiara: portare in Puglia un festival che celebri la bellezza della cultura, della musica e della natura. «Vogliamo creare un evento che non solo attragga il pubblico, ma che ispiri, connetta e promuova la cultura pugliese a livello internazionale, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica e irripetibile. Ci impegniamo a coltivare un ambiente in cui tutti - artisti, partner e ospiti - provino un autentico senso di appartenenza, rendendo Mašara non solo un evento, ma una riunione di famiglia.»





LA SOSTENIBILITÀ E L’IMPATTO SOCIALE

Mašara è un festival consapevole che rispetta la natura, sostiene gli artigiani locali e promuove una comunità globale e affiatata che non solo riduce al minimo l'impatto ambientale, ma contribuisce anche positivamente alle comunità locali.





LA PARTNERSHIP ESCLUSIVA CON HOPMAN CUP

Mašara è inoltre entusiasta di annunciare la partnership esclusiva con Hopman Cup, il prestigioso torneo internazionale di tennis che si svolgerà alla Fiera del Levante dal 16 al 20 luglio. Un’inedita joint venture tra musica e sport con un’unica grande visione: promuovere la Puglia a livello internazionale, offrendo esperienze memorabili per un pubblico trasversale in arrivo da ogni parte del mondo.





Info e biglietti qui: Tutti gli eventi - Masara festival





Mašara presenta la sua prima edizione, dal 17 al 20 luglio 2025 in Puglia: l’evento esclusivo che fonde cultura, arte, musica e benessere in diverse location dislocate nella splendida Costa dei Trulli sarà un’occasione straordinaria per vivere momenti indimenticabili e prestigiosi tra contemporaneità e tradizione, una festa che diventa esperienza sensoriale tra panorami mozzafiato e performance uniche, in mezzo ai caratteristici borghi pugliesi e alle masserie storiche, trasformati per l’occasione in veri e propri musei a cielo aperto.