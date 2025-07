Matej Dodig trionfa nel Challenger di Trieste: battuto in finale l’argentino Tirante

È il croatoil vincitore dell’edizione 2025 del, disputato sulla terra rossa del capoluogo giuliano. In finale, Dodig ha superato con il punteggio dil’argentino, imponendosi con solidità e un tennis brillante.

Nel primo set, il croato ha sfruttato un servizio preciso e una buona percentuale di prime per tenere sotto controllo l’avversario. Il secondo parziale è stato più combattuto, con equilibrio fino al 4-4, quando Dodig ha piazzato l’allungo decisivo grazie a un ottimo rovescio e alla profondità dei suoi colpi da fondo campo.

Per il classe 2003 croato si tratta del successo più importante in carriera sul circuito Challenger, che lo proietta verso le zone più alte del ranking ATP.

🏆 Il cammino verso la finale

Semifinale 1 : Matej Dodig b. Sumit Nagal (IND) 6-3 6-4

: Matej Dodig b. Sumit Nagal (IND) 6-3 6-4 Semifinale 2: Thiago A. Tirante (ARG) b. Facundo Díaz Acosta (ARG) 6-4 6-4

🎾 Doppio: Paul e Vocel campioni

Nel tabellone di doppio, vittoria per la coppia formata dallo svizzero Jakub Paul e dal ceco Matej Vocel, che in finale hanno superato con il punteggio di 7-5 6-1 l’olandese Robin Haase e il danese Johannes Ingildsen.

Dopo un primo set equilibrato, Paul e Vocel hanno dominato il secondo con autorità, portando a casa il trofeo e confermando la loro ottima intesa sul campo.

Con il torneo di Trieste si chiude una settimana di grande tennis in Italia, che ha visto protagonisti giovani talenti in ascesa e coppie affiatate in doppio, in attesa dei prossimi appuntamenti estivi sul circuito Challenger.