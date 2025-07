Gallipoli: partita l'estate al Raffo Gondar, 250 artisti sino al 31 agosto

GALLIPOLI - E' partita sabato scorso al Raffo Parco la stagione 2025 con un evento memorabile. A guidare l’inaugurazione della stagione estiva + stato Luca Agnelli, producer e DJ tra i più rappresentativi della scena techno internazionale.Raffo Parco Gondar, il più grande e innovativo parco eventi polifunzionale in Italia e una delle principali mete dei giovani europei, compie 18 anni e festeggia a Gallipoli l’apertura ufficiale della stagione di feste e concerti in programma dal 12 luglio al 31 agosto.Tra gli ospiti più attesi i protagonisti dell’estate 2025: tutto il meglio della scena musicale elettronica, dal ritorno dei Chemical Brothers, a Fantasm, Indira Paganotto, Luca Agnelli, Ellen Allien, Stella Bossi, I Hate Models, 999999999, Green Velvet tra gli altri; i rappresentanti della scena rap, trap e hip hop con Sfera Ebbasta, Luchè, Guè, Rose Villain, Anna, Baby Gang, Emis Killa, Kid Yugi, Papa V, Nerissima Serpe e tanti altri; scatenati ritmi urban con Kybba, Lirico En La Casa, Jesa, Charly Black.E ancora eventi speciali: il 18 e il 19 luglio i main events della sesta edizione del Fish And Gin Festival, che coniuga musica ed enogastronomia ospitando Cristina D’Avena feat. Gem Boy, Antonio Castrignanò e Sud Sound System, il 30 luglio per appassionati di comics, cosplay e cultura pop giapponese con Mai Dire Goku la cartoon live experience più grande d’Italia e la prima edizione di Gallipolicon, evento Comix con gare di cosplay, doppiatori celebri, disegnatori, makeup area, customized car e tanto altro; il 6 agosto Voglio tornare negli anni ’90 serata spettacolare interamente dedicata alla musica ballata tra coriandoli e stelle filanti; il 12 agosto Teenage Dream, la festa anni 2000 che fa rivivere l’adolescenza, pronta a far cantare di nuovo a squarciagola il Salento, il 20 agosto La Notte dei Format: La Vita a 30 anni - We Love 2000 - Spaghetti Pop, maratona di format goliardici e ironici, un’esplosione di hit dance-pop con spettacolari coreografie; ogni settimana l’appuntamento con Kawabonga XXL Extreme, il resident party del Raffo Parco Gondar fatto di musica, performance e costumi esilaranti.E infine spazio allo sport il 30 e 31 agosto con la quarta edizione dell’Apulia Sport Convention, la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia, fitta di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni.Tutti gli eventi sono consultabili al link: https://www.parcogondar.com/events/ Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all'aperto all'arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguitoNel clima di WeAreinPuglia, Raffo Parco Gondar è oggi un hub culturale, gestionale e ambientale il cui risultato è un ecosistema urbano, vivo e inclusivo, dove Gallipoli non è solo meta, ma un laboratorio permanente di crescita economica.Con 5 palchi, 30 serate, 250 artisti ospiti, Raffo Parco Gondar, tra pineta e mare, si conferma una delle arene per l’intrattenimento più versatili e simboliche del Mediterraneo. Cinquantamila metriquadri di spazi polifunzionali, capaci di accogliere migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero, grazie a una line up di eventi che abbraccia musica, arte urbana, cultura, sport, e street food d’eccellenza, con il suo palcoscenico diffuso in un mix esplosivo di generi musicali, dove artisti e appassionati si incontrano per celebrare l’estate promuovendo inclusione, diversità, innovazione e partecipazione.Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.Main Partner del Parco Gondar 2025 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor.Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar e la possibilità di acquisto delle Fan T-Shirt sono disponibili su Vivaticket.Cell. +39 3278215783La bellezza della natura e la potenza della musica e dell’arte si fondono a Gallipoli, in Puglia, per creare un’esperienza indimenticabile per gli amanti della musica e della natura. La città è nota per la sua vivace scena musicale e per la sua splendida costa, che attira visitatori da tutto il mondo. Grazie alla sua posizione geografica, tra il mare cristallino e il verde della campagna, Gallipoli offre l’opportunità di godere di concerti live all’aperto in un ambiente naturale unico. Ma allo stesso modo, consente a chi le fa visita anche solo per un giorno di esplorarne le bellezze architettoniche, di concedersi relax in spiaggia o escursioni sotto costa, e, non da ultimo, di gustare le prelibatezze del luogo, con la miriade di ristoranti e bar che costellano le antiche mura della città vecchia. La natura circostante crea un’atmosfera magica e suggestiva, che rende ogni concerto un’esperienza indimenticabile. Gli artisti si esibiscono sotto le stelle, accompagnati dal suono delle onde del mare o dal canto degli uccelli.Scopri gli eventi in Puglia su: www.viaggiareinpuglia.it/eventi/it Lungomare Galileo Galilei, 73014 Gallipoli (Le): +393278215783 - https://www.raffoparcogondar.com