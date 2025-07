Serie A, il Lecce punta su Nikola Stulic: trattativa in vista con lo Charleroi

- Il Lecce guarda al mercato belga per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della stagione 2025-2026. Nel mirino dei salentini c’è l’attaccante serbo Nikola Stulic, classe 2001, attualmente in forza allo Charleroi nella Pro League, la Serie A del Belgio.Nella stagione in corso, Stulic ha disputato 14 partite segnando 9 gol, confermandosi tra i profili offensivi più interessanti del campionato belga. Il suo rendimento non è passato inosservato agli occhi del responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, da sempre attento a scovare talenti nell’Est Europa.Cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado, Stulic ha vestito le maglie del Partizan (sia prima squadra che squadre giovanili), del Teleoptik, del Radnicki Nis e infine dello Charleroi. A livello internazionale ha collezionato due presenze con la nazionale maggiore della Serbia, due con l’Under 21 e una con l’Under 18.Il presidente Saverio Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino avvieranno nei prossimi giorni i contatti con la dirigenza dello Charleroi per valutare le condizioni dell’operazione, che potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo.L’arrivo di Stulic darebbe al Lecce una nuova opzione in attacco, potenzialmente in grado di garantire gol e profondità alla manovra. Dopo una salvezza sofferta nella scorsa stagione, i giallorossi vogliono rafforzare la rosa per mantenere la categoria anche nel prossimo campionato di Serie A.L’attaccante serbo rappresenta un investimento interessante: giovane, ma già con esperienza internazionale. Il profilo ideale per il progetto tecnico del Lecce.