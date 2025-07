Matera, aggredisce l’ex compagna per strada: arrestato 42enne della provincia di Bari

MATERA - Con le accuse di lesioni personali aggravate ai danni dell’ex convivente e porto abusivo di oggetti atti a offendere, la polizia ha arrestato a Matera un uomo di 42 anni, residente nella provincia di Bari. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non avrebbe accettato la fine della relazione e ha atteso la donna per poi aggredirla in strada.La violenza è avvenuta sotto gli occhi di alcuni passanti: il 42enne ha strattonato la donna per i capelli, fino all’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno bloccato e arrestato. All’interno della sua auto è stata rinvenuta e sequestrata una mazza da baseball, ritenuta un oggetto atto a offendere.L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altri episodi di violenza o minacce ai danni della donna.