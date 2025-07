Miggiano, l'evento 'Divino Miggiano Win Fest' sabato 26 luglio

MIGGIANO (LE) - Degustazioni, musica, poesia e artigianato locale nel centro storico. Tutto questo è "Divino Miggiano Win Fest", l’appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale e in cartellone sabato 26 luglio, start ore 20, tra i vicoli e le corti della parte più antica ella cittadina del Sud Salento. Uno dei momenti più attesi dell’ "Estate Miggianese", una seconda edizione che torna dopo il successo dell’anno scorso. - Degustazioni, musica, poesia e artigianato locale nel centro storico. Tutto questo è "Divino Miggiano Win Fest", l’appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale e in cartellone sabato 26 luglio, start ore 20, tra i vicoli e le corti della parte più antica ella cittadina del Sud Salento. Uno dei momenti più attesi dell’ "Estate Miggianese", una seconda edizione che torna dopo il successo dell’anno scorso.





Uno scrigno di bellezza nel quale il tempo sembra essersi fermato, tutt’intorno a Piazza Municipio, nel quale sarà ancora più piacevole degustare i vini delle cantine tra più importanti del Salento e di Puglia, pure non mancando "incursioni" da altre zone d’Italia. Sei degustazioni con un ticket da 10 euro.





L’elenco completo comprende Baldissero (Piemonte), Duca Carlo Guarini (Puglia), Endimione (Puglia), La Piotta (Lombardia), Leone De Castris (Puglia), Madonna delle Vittorie (Trentino Alto Adige), Malenchini (Toscana), Menhir Salento (Puglia), Meran Kellerei (Trentino Alto Adige), Produttori di Manduria (Puglia), San Pancrazio (Puglia), Scarpello (Puglia), Tenute Girolano (Puglia), Tormaresca (Puglia), Velenosi (Marche) e Vetrère (Puglia).





Oltre a una zona food curata dalle attività locali, la serata sarà resa ancora più suggestiva dagli angoli di centro storico dedicati alla musica e alla poesia.





Quattro gli spazi musicali. Echi di Luna con Margherita Mariano al pianoforte ad accompagnare il tenore Giorgio Errico, il dj set carico di energia di Manuele Arghirò, il duo pop – soul con la voce di Valeria Capoccello e la chitarra di Giacomo Ala e ancora l’arpa di Angela Cosi e il violino di Valentina Marra per il Fluid Echo Duo.





A riempire l’aria anche gli scorci poetici di Laura Piscopiello, Lorenzo Ciurlia e Luigi Di Seclì.





La novità di questa seconda edizione di "Divino Miggiano Win Fest" è rappresentata dalla presenza dell’artigianato locale, mani sapienti ed esperte capaci di creare design, lavorare i grani e le farine, realizzare arte da materiali di recupero, dare vita a geometrie di luce e ricami e tessuti su tele e tessuto.





Esporranno le loro creazioni al Mom, il Museo dell’Olio, Antonio Milo, Gilberto Stendardo, Giuseppe Fracasso ed Erika Preite.





All’interno dell’area museale, ancora, sarà inaugurata "Divin Ricordo" tra arte e design, mostra a ingresso libero che sarà aperta sino al prossimo 10 agosto. Scultura su legno d’ulivo secolare, pittura astratta e design, le creazioni di luce di Luminarte Salento custodite dalla pietra dell’antico frantoio ipogeo.





«Siamo pronti ad accogliere – le parole di Angelo Mancarella, assessore alla Cultura e al Turismo, e di Marco Lisi, consigliere comunale con delega a Eventi e Spettacolo – chi vorrà partecipare a una manifestazione che già nell’edizione 2024 ha registrato un ritorno importante in termini di presenze. "Divino Miggiano Win Fest" è uno degli appuntamenti più importanti del cartellone estivo dell’amministrazione comunale, coadiuvata nell’occasione dall’associazione "So What". La cultura del vino, la musica, l’arte poetica e l’artigianato illumineranno il nostro centro storico sempre più contenitore ideale per ospitare vacanzieri e turisti che a Miggiano si sentono accolti in un contesto straordinario».





«"Divino Miggiano Win Fest" – sottolinea il sindaco Michele Sperti – ci permette di aprire la nostra città a un numero considerevole di turisti, attratti non soltanto dalla possibilità di degustare i vini e i prodotti tipici, ma anche abbagliati dalla possibilità di visitare i piccoli centri dell’entroterra salentino e gustarne la genuinità e le tradizioni, la storia e l’architettura tipica e un modo di vivere ancora semplice e accogliente».