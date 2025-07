Francavilla Fontana, approvata l’integrazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Francavilla Fontana potrà avere una nuova caserma dei Vigili del Fuoco. - Francavilla Fontana potrà avere una nuova caserma dei Vigili del Fuoco.





Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di martedì 22 luglio è stato votata all’unanimità l’integrazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari che comprende la donazione dei terreni, collocati su via Ceglie, dove sarà realizzato il nuovo edificio. Oltre alla nuova sede del distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco, per espressa volontà dei proprietari dei terreni, una porzione dell’area sarà destinata al locale comitato della Croce Rossa per la realizzazione della sua nuova sede.





"Il Consiglio Comunale – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – ha avviato il percorso che ci consentirà di dare una nuova casa ai Vigili del Fuoco. Si tratta di un obiettivo fondamentale non solo per Francavilla Fontana concluso grazie ai privati che hanno ceduto gratuitamente i terreni e che premia il grande lavoro portato avanti sin dal nostro insediamento dal Consigliere Massimo Itta. Ora lavoreremo a stretto contatto con gli altri Enti sovraordinati per realizzare il nuovo edificio in tempi celeri".





Con la stessa delibera è stato anche approvato il passaggio nel patrimonio disponibile dell’ente dell’immobile di via Settembrini che sino ad oggi ha ospitato il plesso Rodari del Primo Istituto Comprensivo. L’atto, che costituisce la naturale prosecuzione del percorso avviato con la rimozione del vincolo scolastico applicato sull’immobile, consentirà di rifunzionalizzare l’edificio. Nel corso della discussione consiliare è emersa l’intenzione di destinare la struttura ad attività di carattere sociale.





"Con l’integrazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari – conclude l’Assessora al ramo Eleonora Marinelli – il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità un provvedimento che punta a rendere più efficiente ed efficace la gestione del patrimonio pubblico puntando sulla rifunzionalizzazione dei beni comunali. Inoltre, grazie all’acquisizione dei terreni possiamo concretamente avviare la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, un’opera attesa da decenni e che finalmente potrà vedere la luce".