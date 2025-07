'Salento Street Food': a Galatina tre giorni di sapori, musica e divertimento

Area Mercatale, 25 – 26 - 27 luglio 2025. Conferenza stampa Lunedì 21 Luglio 2025 – Palazzo Orsini Galatina (Lecce) ore 12.





GALATINA (LE) - Salento Street Food si presenta agli operatori di carta stampata, tv e media on line. Si svolgerà infatti lunedì 21 luglio, a partire dalle ore 12, presso lo storico Palazzo Orsini a Galatina (Lecce), la conferenza stampa di presentazione dell’atteso evento in programma dal 25 al 27 luglio prossimi, in programma nell’area mercatale della città salentina. All’incontro con i media e gli operatori della comunicazione interverranno: Fabio Vergine sindaco di Galatina, Diego Garzia assessore con delega agli eventi e Simone Mita vice presidente associazione No Colors, gruppo organizzatore di Salento Street Food.





L’evento e la location. Torna a Galatina l’appuntamento estivo con il Salento Street Food, giunto alla sua quarta edizione. L’evento, organizzato dall’associazione No Colors, animerà l’Area Mercatale dal 25 al 27 luglio con tre serate dedicate al cibo di strada, alla musica e all’intrattenimento per tutta la famiglia.





Il Cartellone degli eventi. Il pubblico potrà vivere un viaggio tra i sapori d’Italia grazie agli stand di street food, accompagnati da birre artigianali e specialità regionali. Non mancheranno un’area luna park per i più piccoli e tanta musica live con ospiti d’eccezione: Kawabonga (25 luglio), Giuliano Palma (26 luglio) e Lo Zoo di 105 – Radio 105 (27 luglio), con pre- show e dj set che accenderanno le serate.L’ingresso è gratuito e l’apertura dei cancelli è prevista ogni sera alle 19.30. Radio ufficiale dell’evento sarà Skylab Radio.





Venerdì 25 luglio 2025. #Kawabonga. Si tratta dell’unico party dove partecipare vuol dire dimenticarsi del domani! Selezioni musicali che spaziano dalla musica Future Dancehall a quella trap ed elettronica. Una festa a 360° gradi dove il pubblico è parte integrante del party! A rendere unico #Kawabonga non è solo la musica ma anche la scenografia ricca di effetti speciali con un susseguirsi di fiamme, coriandoli, gonfiabili, palloni, canotti, dischi volanti e chi più ne ha più ne metta. Il talentuoso team #Kawabonga è conosciuto in tutto il mondo per i DJSet esplosivi, remixe e produzioni musicali caratterizzate dalla fusione di Reggae e musica Dancehall con la Trap, Tropical Bass, Moombahton & Hip-Hop. Siate pronti a divertirvi, ballare e cantare come non mai.





Sabato 26 luglio 2025 l’atteso live di Giuliano Palma. Da una collaborazione occasionale in concerto fra Giuliano Palma dei Casino Royale e i Fratelli di Soledad nasce l’idea di fondare i Bluebeaters, supergruppo dedito al repertorio rocksteady giamaicano e soul americano, e ai riarrangiamenti in questa chiave di canzoni già note. Dopo qualche anno come live band (costituita da elementi dei Fratelli di Soledad, degli Africa Unite e dei Casino Royale) arriva nel 1999 il primo lavoro, The Album, inizialmente venduto solo tramite il sito Internet della band e poi ristampato dalla V2 con l’aggiunta di due brani (uno dei quali è "Che cosa c’è" di Gino Paoli). Seguono un bootleg ufficiale, Wonderful Live, un vero e proprio lavoro solista di Palma, "G.P.", scritto insieme alla rapper La Pina (2002), e nel 2005 Long playing, raccolta di ben 22 cover. Nel 2006, dopo l’ingresso nella band del bassista giamaicano Sheldon Gregg, esce il nuovo album BOOGALOO, seguito nel 2009 da Combo, in cui compaiono quattro brani originali. Tra il 2009 e il 2012 Palma cumula varie collaborazioni: con Nina Zilli, Melanie Fiona, Caro Emerald, Club Dogo ("P.E.S."). A fine 2013 pubblica un singolo, "Ora lo sai", nato dalla collaborazione con Samuel dei Subsonica. Il singolo anticipa il secondo album solista intitolato Old boys. Alla fine dello stesso anno viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2014: sarà in gara nella sezione Big con le canzoni "Così lontano" (che arriverà undicesima in classifica) e "Un bacio crudele". In contemporanea esce Old boy, composto interamente da canzoni originali e inedite con l'eccezione della cover di Burt Bacharach "Always something there to remind me". Il divorzio dai Bluebeaters è ufficiale: il gruppo festeggia i vent'anni di attività con un tour con Pat Cosmo alla voce. Palma torna ad incidere nel 2016: esce Groovin' - disco che torna alla formula delle cover. Il resto è storia recente di concerti, ospitate e tanti tour, ovunque in Italia ed in Europa.





Domenica 27 luglio “Lo Zoo di 105”. Anche nel 2025, uno degli show radiofonici più seguiti e discussi d’Italia, "Lo Zoo di 105", porta il suo irriverente format in tante, tantissime piazze d’Italia. Cosa rende questo evento così speciale? Lo Zoo di 105, trasmesso su Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00, format che di fatto intrattiene milioni di ascoltatori sin dal suo esordio nel 1999 ripropone gags, meme e musica a rotazione. Nato da un’idea di Marco Mazzoli, questo programma radiofonico, poi divenuto anche format, è conosciuto per la sua irriverenza, le innumerevoli querele, e il suo essere il “programma che non piace”, come spesso viene descritto ironicamente dai suoi stessi creatori. Conosciuto per le sue provocazioni e il linguaggio senza filtri, Lo Zoo di 105 conquista letteralmente la piazza rappresentando in allegria e risate un importante momento di incontro tra gli storici membri del programma ed il loro affezionato pubblico.