Minacce a Palmisano, il Pd: “Vili intimidazioni, ma non arretriamo di un passo”

Arriva ferma e immediata la solidarietà del Partito Democratico a, sociologo, scrittore ed esponente in prima linea nella lotta contro ile le, destinatario in queste ore di nuove e gravi minacce. A intervenire è il segretario regionale del Pd,, che denuncia “una strategia intimidatoria mirata” e assicura che “il partito non arretrerà di un solo passo”.

“Le minacce a Palmisano – afferma De Santis – seguono quelle rivolte a Claudio Stefanazzi. È evidente che siamo di fronte a un disegno che punta a colpire personalità centrali del nostro campo democratico, impegnate quotidianamente nella difesa della legalità e dei diritti”.

Secondo il segretario dem si tratta di un attacco politico vero e proprio, diretto contro “chi non si volta dall’altra parte, chi denuncia lo sfruttamento e chi ha il coraggio di svelare i legami tra criminalità organizzata e interessi economici”.

“A Leonardo – conclude De Santis – va tutta la nostra solidarietà, umana e politica. Ma soprattutto la certezza che il Partito Democratico è una comunità che crede nella giustizia, nella legalità e nella forza della verità. Ogni intimidazione non fa che rafforzare il nostro impegno”.