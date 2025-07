Crispiano, lo spettacolo teatrale 'Regina di carta - Ascesa e declino di Ginevra'

Dal 29 luglio all’1 agosto va in scena a Crispiano il lavoro inedito del regista Gaetano Colella, che torna con lo stesso cast di "Ginevra", l’opera presentata lo scorso anno. Biglietti sul circuito Postoriservato





CRISPIANO (TA) - Che cosa siamo disposti a fare per le nostre ambizioni? Fin dove ci spingeremmo per realizzare i nostri sogni? È su queste questioni che si interroga principalmente "Regina di carta – Ascesa e declino di Ginevra", il nuovo spettacolo teatrale scritto e diretto da Gaetano Colella e prodotto dall’associazione Cè ttèatre. L’opera debutterà dal 29 luglio all’1 agosto, alla Masseria Pizzìca, a Crispiano. Ingresso alle ore 20.30, sipario alle 21. I biglietti sono in vendita online sul circuito PostoRiservato a questo link https://bit.ly/4e9CLOT e in due punti vendita a Crispiano: agenzia viaggi Travel Francy e bar Nuove Dimensioni. Per informazioni: 3283379745 – 3293056289





In scena, ancora una volta, il cast che un anno fa si è cimentato con il precedente lavoro di Colella, "Ginevra – Nessun mi salverà se non me stessa". Gli attori, nei mesi passati, hanno continuato il percorso di avvicinamento all’arte scenica proprio con il regista e attore crispianese. Da evidenziare il significativo sforzo produttivo di Cè ttèatre, un folto gruppo di appassionati di teatro che, dopo il successo dello scorso anno, ha voluto investire nuovamente in una propria produzione teatrale.





Durante le serate il pubblico troverà in masseria un punto ristoro a cura di Cucina e Bottega. Lo spettacolo fa parte del cartellone di iniziative sostenute dal Comune di Crispiano, denominato "Crispiano Creativa ‘25". Sono sponsor Supermercato Decò Crispiano, Prodise, Sismalab, Climatec, BCC Locorotondo, Blacksmith Pub, Saracino Pizza & Passione, Sgobio Caterina Hotellerie, Dolce Borgo Gelateria, Tecsam, Zenit, Ideal Pasticceria, Carpe Diem, Edilpaolo.





Trama





Cosa c’è da aspettarsi stavolta? In Scozia sono passati dieci anni. Ginevra, figlia del re, si prepara a ereditare il potere di un regno stanco e in disfacimento. Ma il tempo, la famiglia e le ombre del passato sono pronte a divorarla. Tra sorelle in lotta, alleati ambigui, profezie oscure e tradimenti, la sua ascesa al trono si trasforma in una lenta discesa nella solitudine. Ispirata ai grandi testi shakespeariani, "Regina di carta" è una tragedia originale che interroga il nostro tempo, in cui spesso il potere diventa una forza cieca, capace di distruggere tutto ciò che tocca: legami, ideali, perfino l’identità. Chi si è perso il primo capitolo di "Ginevra" potrà comunque vedere "Regina di carta"poiché, pur essendo un sequel, il nuovo spettacolo può essere apprezzato autonomamente.





Cast





Il cast è composto da Vincenzo Bruno, Maria Rosaria Carbotti, Michele Carbotti, Gianni Caroli, Massimo Capuzzimati, Rosa Colucci, Tiziana Del Giudice, Valerio Giuliani, Tina Lacatena, Dolores Larocca, Lorenzo Marangi, Maria Giovanna Paciulli, Nada Scatigna, Valeria Scialpi e Marina Torsello. Hanno lavorato alla realizzazione dello spettacolo Maria Giovanna Stallo (costumi), Paolo Elettrico (scenografia), Mirko Samarelli e Giovanni Maggi (attrezzisti), Vincenzo Parabita (ufficio stampa e comunicazione), Massimo Ruvio (foto), Mary Larocca (acconciature), Luciano De Leonardis e Francesca Esposto (assistenti alla regia), Doriana Chillo (assistente di palco), Giovanni Le Noci (direttore tecnico), Aldo Paciulli (direttore di produzione), Controluce di Pino Dimichele (service audio luci).





Regista





Laureato al Dams di Bologna, Gaetano Colella inizia la sua carriera come attore di teatro, lavorando negli anni con grandi artisti come Elena Bucci, Marco Sgrosso, Emma Dante, Claudio Morganti, Valter Malosti, Mimmo Borrelli. Dal 2010 affianca al teatro esperienze di cinema e tv: recentemente è apparso in "Imma Tataranni", "Makari 2 – La serie" su Rai 1 e nel film "La prima regola" di Massimiliano D’Epiro. Colella è anche autore per il teatro, per il cinema, per la tv e per la radio. Fra i vari riconoscimenti ricordiamo il Premio Scenario (2005) con lo spettacolo "Il deficiente" e il Premio Solinas Experimenta Serie (2018) con Andrea Simonetti per la serie Tv "Up&Down", prodotta da Rai Fiction e disponibile su Raiplay. Recentemente è stato in scena ne “La ferocia”, spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia.