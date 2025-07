Sandro De Palma al Barletta Piano Festival: la magia del suono tra Schubert, Beethoven e Chopin

Il Barletta Piano Festival, diretto da, ospita lunedì(ore 21.15), presso il salone dell’, uno dei pianisti italiani più raffinati e poetici della scena internazionale:. Inserito nella sezione “Grandi artisti italiani”, il recital promette una serata di musica ad alta intensità emotiva e intellettuale.

Il programma, infatti, è un viaggio denso e articolato attraverso tre giganti del repertorio pianistico: Franz Schubert con i Drei Klavierstücke D.946, Ludwig van Beethoven con la celebre Sonata in re minore op. 31 n. 2 “La Tempesta”, e Frédéric Chopin con i Notturni op. 28 n. 1 e 2 e lo Scherzo n. 1 op. 20.

Sandro De Palma, napoletano, classe 1957, è allievo di maestri leggendari come Vincenzo Vitale, Nikita Magaloff e Alice Kezeradze-Pogorelich. A soli nove anni debuttava già con Bach, Chopin e Schubert, iniziando così una carriera che lo ha portato sui più importanti palcoscenici del mondo: dalla Wigmore Hall di Londra al Musikverein di Vienna, dalla Filarmonica di Berlino al Festival “Arturo Benedetti Michelangeli”.

Interprete rigoroso e ispirato, De Palma ha saputo distinguersi non solo per la profondità delle sue letture dei grandi classici, ma anche per una ricerca instancabile del suono e del repertorio. Ha spesso affiancato alle pagine celebri composizioni meno note di Cimarosa, Salieri, Field, Hummel, Clementi, e ha contribuito a riscoprire autori come Decaux e Flitch. Significativa anche la sua attenzione verso la musica contemporanea, con prime esecuzioni di lavori di Azio Corghi, Michele Dall’Ongaro e Silvia Colasanti, oggi alla guida artistica del Festival della Valle d’Itria.

Non meno rilevante il suo impegno nella promozione culturale, in qualità di direttore artistico di importanti rassegne e fondatore di progetti musicali come “I Bemolli sono Blu” e “Itinerari Farnesiani – Dimore in Musica”, che ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Tuscia.

Una serata, dunque, che si preannuncia imperdibile per gli appassionati di pianoforte e per chiunque desideri ascoltare musica viva, profonda e ricercata, sotto le dita di un interprete che ha fatto dell’autenticità il suo tratto distintivo.

