Miss Italia, premiate Miss Miluna e Miss Circolo Unione Bari

L' appuntamento del tour pugliese di Miss Italia di domenica 13 luglio si è tenuto su una esclusiva terrazza sul mare. La sede estiva di Torre a Mare del prestigioso Circolo Unione Bari, presieduto da Giacomo Tomasicchio, ha ospitato la selezione provinciale del concorso di bellezza più celebre del Paese dedicata al brand di gioielli Miluna.L'organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata. Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Circolo Unione è stata Alessia Stasolla, 20enne di Santeramo, studentessa di economia; Miss Rocchetta Bellezza è stata nominata Sofia Cinquepalmi, 26enne di Borgagne, Infermiera; Miss Framesi Sofia Falcicchio, 22enne di Altamura, laureata in Economia e Finanza. Quarta classificata Sabrina Ciccolella, 19enne di Molfetta, neodiplomata all’istituto tecnico commerciale; quinta Lucia Falcicchio, 24enne di Altamura, laureata in Economia; sesta Manila Maselli, 19enne di Polignano a Mare, studentessa di Filosofia. Accedono alle finali regionali anche: Angelica Schirone, 18enne di Bari; Maria Pia Caraccio, 27enne di San Pietro Vernotico; Masha Catalano, 23enne di Modugno; Melissa Annese, 23enne di Molfetta.Premiata invece dalla padrona di casa Elsa Bavaro, con il titolo di Miss Miluna, Flavia Chiaromonte, 23enne di Bari, laureata in Economia Aziendale; per lei un gioiello del brand storicamente legato al concorso. La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.Un momento speciale è stato dedicato all'elegante défilé dell'Atelier Miss and Lady dello stilista Giulio Lovero. Ospite la spumeggiante voce della cantante Elena Cappiello.Il look delle concorrenti è stato impreziosito dal lavoro di Giuseppe Sifanno Hairy Couture per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.L’intervento per la campagna Codacons è stato a cura di Emanuela del Vecchio.Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Istituto Orion - Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling, Divella.