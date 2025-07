Il Libro Possibile 2025, oltre 20mila presenze a Polignano. Ora si va a Vieste

POLIGNANO A MARE – Si è chiusa con uno straordinario successo di pubblico la prima tappa della XXIV edizione del Festival Il Libro Possibile, tenutasi a Polignano a Mare dal 9 al 12 luglio, che ha registrato oltre 20.000 presenze in quattro serate. Le sette piazze coinvolte sono diventate palcoscenici vivi di dialogo culturale, con centinaia di autori italiani e internazionali.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Viva la Vida!”, ha celebrato la cultura come atto di speranza, coinvolgendo scrittori, scienziati, artisti, filosofi e giornalisti. Tra i protagonisti: Stefano Mancuso, Ignazio Visco, Antonio Decaro, Selvaggia Lucarelli, Chiara Tramontano, Michele Emiliano, Ermal Meta, e molti altri. Particolarmente emozionanti i momenti dedicati al ricordo e all’impegno civile, come la testimonianza di Chiara Tramontano e il premio “Valore Donna BCC San Marzano” a Francesca Fagnani.

Il festival ha registrato anche oltre 1,5 milioni di contatti televisivi, grazie alla copertura live di Sky TG24 e Telenorba, con servizi e collegamenti anche da TGR Rai Puglia. Crescono anche gli introiti (+50% rispetto al 2024), interamente devoluti in beneficenza, in parte al reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Ora il festival si sposta a Vieste, dal 22 al 26 luglio, con un nuovo calendario di incontri e ospiti d’eccezione, tra cui:

Andrea Bajani, Massimo Cacciari, Jonathan Coe, Erri De Luca, Drusilla Foer, Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Azar Nafisi, Massimo Recalcati, Sigfrido Ranucci, Elsa Fornero, Red Canzian, Chiara Valerio, Beatrice Venezi.

Il programma completo sarà pubblicato a breve su www.illibropossibile.com.

Per aggiornamenti in tempo reale, contenuti esclusivi e approfondimenti: app ufficiale del festival, Instagram, Facebook, TikTok.

Media partner: Sky TG24, Telenorba, Rai TGR Puglia

Con il sostegno dei Comuni di Polignano a Mare e Vieste.

Direzione artistica: Rosella Santoro

Organizzazione: Associazione culturale Artes