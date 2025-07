Mondiali di Nuoto, doppio argento per l’Italia a Singapore: Quadarella da record, Ceccon sotto i 52 nei 100 dorso

SINGAPORE -conquista uno storicoai Mondiali di nuoto in corso a, alle spalle della fuoriclasse americana, medaglia d’oro. Terzo posto per l’australiana. La 25enne romana ha chiuso in, firmando ilsulla distanza. Per lei è iltra 800 e 1500 metri.

“Non mi aspettavo per niente questa prestazione – ha detto Quadarella ai microfoni di Sky Sport – ho cambiato un po’ di cose e questo significa che stiamo lavorando bene. La prima risposta è stata ieri mattina, quindi sono molto contenta”.

Ma è una giornata da incorniciare anche per Thomas Ceccon, secondo nei 100 dorso, battuto dal sudafricano Pieter Coetze, oro a sorpresa. Bronzo al francese Ndoye-Brouard. L’azzurro ha chiuso sotto i 52 secondi, lasciando intendere di avere ancora margini di miglioramento in vista delle staffette.

“Forse sono partito un po’ piano, volevo giocare sul ritorno – ha dichiarato Ceccon – Non mi aspettavo Coetze, nemmeno il francese. I russi sono tornati ora e pensavo non potessero fare tempi enormi. Comunque sono felice del tempo, si può ancora limare qualcosa”.

L’Italia chiude la giornata con due prestazioni solide e promettenti, in attesa delle prossime gare.