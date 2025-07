Lutto per Matthias Verreth, venerdì i funerali del piccolo Ellioth

Hilvaenbeek (Olanda) – Si svolgeranno venerdì pomeriggio a Hilvaenbeek, nei Paesi Bassi, i funerali del piccolo Ellioth, secondogenito del calciatore biancorosso Matthias Verreth, tragicamente scomparso domenica 27 luglio.

In segno di vicinanza al giocatore e alla sua famiglia, una delegazione della società sarà presente alle esequie per rappresentare il cordoglio dell’intera comunità sportiva e stare simbolicamente al fianco del proprio tesserato in un momento di immenso dolore.

Nel frattempo, la squadra biancorossa riprenderà gli allenamenti giovedì presso l’antistadio, nel rispetto del lutto che ha colpito l’ambiente.

Domani, mercoledì 30 luglio, riflettori puntati su Mantova, dove a partire dalle ore 19:00, a Palazzo Te, verrà svelato il calendario del campionato di Serie B 2025/2026 nel corso di una cerimonia ufficiale organizzata dalla Lega B.