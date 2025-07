Montesardo “capitale” dei madonnari

E allora tutti a Montesardo a vedere al lavoro i madonnari italiani e stranieri e ad ammirare le loro opere.



FRANCESCO GRECO - E’, forse, la street art, la forma di arte più antica nella storia dell’umanità. Dai graffiti sulle pareti delle Grotte di Porto Badisco fino a Maradona, Dostoevskij e Paola Clemente del napoletano Ciro Cerullo in arte Jorit e a Franco Marchese.A cui, in modo sommesso, il suo paese natale, Montesardo (a 10 km da Leuca) rende omaggio a 3 anni dalla morte (sua la locandina dell'evento).E così, alla festa di Sant’Antonio da Padova, protettore del paese, ci sarà una gara fra madonnari che arriveranno dall’Italia e dall’estero. Street artist famosi e apprezzati.Con i loro gessetti colorati affrescheranno pezzi di marciapiede. Start ore 19 di venerdì 11 luglio, prima delle 3 giornate di festa.Il tema di questa prima edizione scelto dal comitato festa è “Messaggio dei colori”e fa riferimento ai contenuti della lettera dal titolo “Laudato sì” che Papa Francesco scrisse nel lontano 24 maggio del 2015, preoccupato degli “attentati” alla natura che si compivano (e tuttora avvengono: basta guardarsi intorno e vedere il fuoco doloso che avanza ovunque) in ogni angolo del pianeta.Le opere, realizzate live, saranno visitabili h24 per tutta la durata della festa patronale.Aggiungono i ragazzi del Comitato: “E’ un invito a proteggere l’ambiente, a promuovere la giustizia sociale e a vivere in modo sostenibile, sottolineando importanza di rispettare e amare la natura come parte integrante della nostra vita”.