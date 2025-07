Morte di Francesco Vitale, condannati i tre imputati: fino a 20 anni per il sequestro del pr barese

– Il gup di Roma ha condannato in rito abbreviatoa 20, 16 e 13 anni di carcere per il, noto come “”, il 35enne pr e dj originario di Bari trovatoai piedi di un palazzo in, nel quartiere Magliana della Capitale.

Secondo le ricostruzioni della Procura, Vitale sarebbe stato segregato e torturato all'interno di un appartamento per un presunto debito di circa 500mila euro, maturato nel contesto del traffico di stupefacenti. I carabinieri del RIS, durante i rilievi, trovarono tracce di sangue nonostante i tentativi di ripulire la scena con varechina.

La banda, secondo gli inquirenti, non aveva l’intenzione di uccidere, ma di recuperare l’ingente somma. La morte del giovane potrebbe essere avvenuta durante un tentativo di fuga, con la caduta dal quinto piano del palazzo.

Le condanne – emesse nell’ambito del rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena – chiudono la prima fase processuale di un caso che ha suscitato grande clamore, tanto per la brutalità delle modalità quanto per il profilo della vittima, molto conosciuta nella movida pugliese e romana.

La famiglia di Vitale, presente in aula, ha accolto la sentenza in silenzio. La difesa dei condannati, intanto, ha già annunciato l’intenzione di presentare appello.