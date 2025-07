Trani, vasto incendio in una segheria: fiamme e fumo nero nella zona nord

TRANI – Paura questa mattina alla periferia nord di Trani, dove unè divampato all’interno di unasituata in via Curatoio. Le fiamme, alimentate dal, hanno rapidamente avvolto lo stabilimento, generando una densa colonna di, visibile anche a chilometri di distanza.

L’allarme è scattato intorno alle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenute forze dell’ordine, guardie campestri e vigili del fuoco, impegnati in delicate operazioni di spegnimento. Le difficili condizioni meteo, in particolare le raffiche di vento, stanno rendendo complesse le attività di contenimento.

La segheria, specializzata nella lavorazione del legno, conteneva materiali altamente infiammabili, che hanno contribuito alla rapidità della propagazione del rogo. L’incendio ha minacciato anche i vicini vigneti, situati nell’area agricola adiacente, rendendo ancora più urgente l’intervento delle squadre antincendio.

Al momento non si segnalano feriti, ma i danni alla struttura e all’ambiente circostante sono ancora in fase di valutazione. Le cause dell’incendio sono attualmente sconosciute: gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’origine del rogo.