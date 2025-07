Musica neomelodica e festeggiamenti in strada per un matrimonio: interviene la Polizia in via Nicolai

BARI - Nella serata di ieri, la Polizia è intervenuta in via Nicolai, all’altezza di via Manzoni a Bari, in seguito a una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. Secondo quanto riportato, unsi era radunato in strada con, dando vita a un festeggiamento non autorizzato in vista di un matrimonio che sarebbe stato celebrato oggi.

Sul posto sono intervenute diverse unità operative della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia Locale, che hanno identificato alcuni partecipanti all’evento. Presenti anche i membri di una band neomelodica napoletana, attrezzata con batteria, basso e chitarra, che si stava esibendo in strada.

Le forze dell’ordine stanno ora valutando la posizione degli identificati, alla luce delle disposizioni previste dal Nuovo Regolamento Urbano, con particolare attenzione al rispetto del decoro cittadino e alla normativa sul disturbo della quiete pubblica.

L’intervento si inserisce nel più ampio contesto di controlli sul territorio finalizzati a garantire l’ordine pubblico e a prevenire comportamenti non conformi alla normativa comunale.