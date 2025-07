Lutto per Matthias Verreth, venerdì i funerali del piccolo Elliot. Il Bari presente con una delegazione

BARI - Si terranno, in Olanda, i funerali di, il figlio del centrocampista del Bari, morto tragicamente domenica scorsa a soli, dopo tre giorni di ricovero in ospedale a causa di un virus.

Il calciatore belga, arrivato in estate al Bari, si è trasferito con la famiglia nei Paesi Bassi e ha ottenuto dalla società un permesso a tempo indeterminato per rimanere accanto ai suoi cari in questo momento di profondo dolore. Il Bari sarà presente ai funerali con una delegazione ufficiale, per testimoniare la vicinanza del club al proprio tesserato.

Nel frattempo, la squadra biancorossa, che ha lasciato in anticipo il ritiro di Roccaraso, tornerà ad allenarsi giovedì 31 luglio. In programma ancora due test amichevoli estivi: lunedì 4 agosto contro il Casarano e sabato 9 contro il Picerno, prima dell’esordio ufficiale stagionale previsto domenica 17 agosto a San Siro, contro il Milan in Coppa Italia.