Nardò, JeansMusic Festival compie cinque anni

Cinque appuntamenti in luoghi simbolo della città di Nardò tra musica, cultura e giovani talenti





Dal 26 luglio all’11 agosto 2025, il JeansMusic Festival festeggia la sua quinta edizione, e il Comune di Nardò si conferma uno dei cuori pulsanti della rassegna, con ben cinque appuntamenti ospitati in alcuni dei suoi luoghi più affascinanti: il Chiostro Sant’Antonio del Museo della Preistoria, il Giardino dell’Orto Botanico, il Chiostro dei Carmelitani, Piazza Cesare Battisti e l’Atrio del Castello Acquaviva. Gli altri comuni coinvolti nel progetto 2025 sono Caprarica di Lecce e per la prima volta Otranto, per un totale di sei produzioni e sedici concerti dal 26 luglio all’11 agosto.





A cura dell’Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce con la direzione artistica di Matthieu Mantanus, il Jeans Music Festival è un progetto che valorizza la bellezza dei luoghi e dei linguaggi musicali, con particolare attenzione ai giovani artisti under 30 e alla formazione di nuovo pubblico.

«Presente sin dalle prime edizioni, Nardò ha creduto e continua a credere fortemente nel valore culturale e sociale del festival, sostenendo un progetto che porta la musica classica, contemporanea e sperimentale fuori dai contesti tradizionali e a contatto diretto con il pubblico. Il JeansMusic è un festival che parla alla comunità, crea partecipazione e promuove cultura accessibile. Un modo concreto per far vivere la musica nei luoghi dell’arte e della storia» commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Nardò Giulia Puglia.





Il JeansMusic Festival è realizzato con il sostegno dei Comuni di Caprarica di Lecce, Nardò e Otranto e dell'Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, grazie ai quali è stato possibile accedere anche al contributo triennale del FNSV – Ministero della Cultura per il settore Festival, e al sostegno della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.





Gli appuntamenti a Nardò inizieranno il 30 luglio in Piazza Cesare Battisti con la messa in scena de “La Traviata” – Opera Tascabile di G. Verdi in una versione nuova, pensata per le piazze, giovane e potente, con la regia di Rosangela Giurgola e la video art di Hermes Mangialardo, in collaborazione con Spazio Teatro APS e Coro Opera in Puglia. Direzione musicale a cura di Matthieu Mantanus. Il giorno dopo 31 luglio nel Chiostro Sant’Antonio del Museo della Preistoria con “Attraverso Bach” il pubblico potrà assistere a un avvincente itinerario tra barocco e contemporaneo con Francesco D’Orazio, uno dei violinisti italiani più versatili e apprezzati nel panorama internazionale. Si arriva così ad agosto. Il primo appuntamento di questo mese è il 4 agosto al Giardino dell’Orto Botanico con l’“Eklectric Duo” composto da Alberto Casadei e Elisa Tomellini che proporranno al pubblico un originale incontro tra elettronica, pianoforte e violoncello, tra sperimentazione sonora e grande energia esecutiva. Dopo di loro, il 6 agosto al Chiostro dei Carmelitani arriva Roberto Esposito con “Ispirazioni”, un concerto che mescola linguaggi e generi: jazz, pop, classica e musica d'autore per un’esperienza emozionale profonda.





E infine l’11 agosto con “Salento Ajara” l’atrio del Castello Acquaviva Nardò sarà la scena dell’ultimo concerto in programma per il 2025 con un viaggio nella tradizione musicale salentina, tra radici, contaminazioni e voci del territorio affidato a Giuliana Gnoni e Maurizio Mangia.





Tutti gli eventi iniziano alle ore 21:00 e sono a ingresso libero.





Per maggiori informazioni:

www.orchestrafilarmonicadilecce.it





Dal 26 luglio all’11 agosto, il Salento diventa così un palcoscenico diffuso dove la musica si fa racconto, scoperta, emozione condivisa. Un invito a lasciarsi sorprendere – in jeans, naturalmente.