Nella Valle dello Zingano un ponte culturale fra memoria e storia

Domenica 13 luglio a Valle Vaccaro e Crognaleto si celebra l’identità pastorale dell’alto Teramano con l’evento "Sentieri e Civiltà della Transumanza". Un ponte culturale tra storia, escursionismo e convivialità all’interno del Festival dei Borghi Rurali della Laga.

Tra i luoghi simbolo di “resistenza” della civiltà pastorale dell’alto teramano promossi nella quarta edizione del “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025”, non potevano mancare gli insediamenti della Valle del Torrente Zingano ancora lontani dai profondi e spesso discutibili mutamenti prodotti della modernità.

L’appuntamento per tutti è per DOMENICA 13 LUGLIO a VALLE VACCARO e a CROGNALETO, dove grazie alla disponibilità delle due locali Proloco, le comunità si ritrovano insieme per aprire i borghi all’ospitalità rurale, raccontando il loro territorio e le ricchezze nascoste che esso custodisce. La rassegna diffusa ha infatti il pregio di dare voce a chi ancora riesce a reggere all’urto del cambiamento, credendo nella possibilità di contribuire a riscrivere una pagina nuova per queste terre interessate dal preoccupante fenomeno dell’abbandono.

Dopo uno spazio iniziale di accoglienza dedicato al delizioso borgo di Valle Vaccaro, farà seguito un percorso escursionistico guidato collegato al celebre tratturo della Doganella d’Abruzzo, Frisa-Rocca Roseto dove, grazie alla qualificata presenza del Prof. Federico Roggero, sarà possibile rievocare i fasti dell’antico centro identificativo di quest’area geografica rappresentato dall’antica unità amministrativa della “Montagna di Roseto”, toccando in successione l’antico Mulino, lo spettacolare Piano Roseto e il Santuario della Madonna della Tibia. Il finale nel paese di Crognaleto è un momento di sana convivialità e di rafforzamento della coesione sociale, attraverso la degustazione di prodotti di eccellenza espressione dell’arte culinaria del territorio.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria per motivi assicurativi.

Si raccomanda l’uso di scarpe da trekking e abbigliamento adeguato.

Per i partecipanti over 75 anni, è richiesto un certificato medico di idoneità non agonistica da consegnare alla partenza.

Prenotazioni: 339 150 1955

Sito ufficiale: www.borghiesentieridellalaga.org