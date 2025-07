Ex Ilva: Partito Democratico sostiene posizione sindaco, presidente di provincia e Regione

Il segretario regionale del Partito Democratico della Puglia Domenico De Santis esprime l’apprezzamento per il lavoro e le posizioni espresse dai rappresentanti istituzionali degli enti locali Michele Emiliano, Gianfranco Palmisano e Piero Bitetti, che stanno lavorando intensamente al tavolo della delicata vertenza ex ILVA. Il segretario regionale del Partito Democratico della Puglia Domenico De Santis esprime l’apprezzamento per il lavoro e le posizioni espresse dai rappresentanti istituzionali degli enti locali Michele Emiliano, Gianfranco Palmisano e Piero Bitetti, che stanno lavorando intensamente al tavolo della delicata vertenza ex ILVA.





"In un momento cruciale per le sorti della città di Taranto, i rappresentanti del territorio si stanno impegnando a tutelare sia l'ambiente che il lavoro, due valori fondamentali per la comunità produttiva.- De Santis sottolinea - "l'importanza di trovare soluzioni che bilancino le esigenze ambientali e occupazionali, garantendo un futuro sostenibile per la città e i suoi abitanti. In queste ore cruciali voglio esprimere la piena fiducia nell'impegno dei rappresentanti istituzionali locali nella ricerca di soluzioni che tutelino gli interessi della comunità tarantina".