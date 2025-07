Neviano, l'evento 'La parola attuale: Radici' nel Parco 'Croce Cazzanti'

- Venerdì 25 luglio 2025 alle ore 20.00 a Neviano ti terrà un incontro dedicato alla poesia, a cura di Musicaos Editore. Durante l’incontro si alterneranno poeti e poetesse, esordienti e non, accomunati dal fare ricerca sulla parola poetica, rappresentativi del panorama attuale della scrittura poetica, non solo salentina. L’incontro fa parte del ciclo di incontri "La parola attuale", proposti sul territorio e in rete, da Musicaos Editore, a partire dal 2019.