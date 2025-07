Nomina di Emiliano nella Fondazione Petruzzelli, il Segretario Generale fa chiarezza

BARI - Il Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia, Roberto Venneri, ha reso noto che il Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, ha richiesto approfondimenti riguardo al decreto di nomina, a titolo gratuito, del Presidente Michele Emiliano nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.In particolare, il Ministero ha invitato la Fondazione a verificare, anche attraverso l’organismo di vigilanza interno, la presenza di eventuali profili di incompatibilità o inconferibilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 39/2013. La comunicazione è stata inoltrata anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) della Regione Puglia, per le verifiche del caso in relazione a possibili conflitti di interesse.Il Segretario Generale Venneri precisa che gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 39/2013, che disciplinano l’incompatibilità tra incarichi regionali e cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico, non si applicano nel caso di Emiliano. Questo perché tali articoli riguardano incarichi con deleghe gestionali dirette, come presidente con poteri esecutivi o amministratore delegato. La Fondazione Petruzzelli, invece, ha come unico organo di gestione il Sovrintendente, mentre il Consiglio di Indirizzo, cui Emiliano è stato nominato, non esercita funzioni di gestione diretta.Il Presidente Emiliano, già nei giorni scorsi, aveva sottolineato che la nomina è temporanea e a titolo gratuito, effettuata a pochi mesi dalla fine del suo mandato. Questa scelta consente al suo successore di nominare liberamente chi riterrà opportuno, senza vincolare la gestione della Fondazione per i prossimi cinque anni.