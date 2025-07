Jeff Mills, Ellen Allien e Skizzo nel party “Serious kitchen” all’Elephant Park di Ginosa Marina

GINOSA MARINA (TA) - Sabato 26 luglio all’Elephant Park di Ginosa Marina, all’interno del format “Serious kitchen”, sarà proposto un evento dedicato alla musica Techno che avrà per protagoniste tre figure di spicco della scena mondiale: il dj americano Jeff Mills tra gli artisti più iconici della storia della musica elettronica, Ellen Allien, la regina della techno berlinese e il pugliese dj Skizzo.





Il percorso artistico di Jeff Mills ha avuto inizio negli anni ’80. Muovendo i primi passi nella sua città natale, Detroit, ha fondato il collettivo techno Underground Resistance, con l’intento di dare a questo genere musicale più contenuto e significato. Possiamo dire, dopo oltre trent’anni, che la missione è andata a buon fine. Dalla musica club alle colonne sonore dei film, dalle sessioni di missaggi alle grandi esibizioni con importanti orchestre, Mills non finisce mai di sperimentare, cercando sempre di dare dei valori alla propria musica. La sua attività e il suo telento lo hanno portato subito a girare il mondo, passando da New York, Berlino e Chicago. Qui nel 1992 ha fondato la sua più importante etichetta discografica, la Axis Records, con la quale ha da subito puntato a sviluppare un suono più minimale rispetto a quello in voga al tempo. Attualmente questo artista si esibisce in tutto il mondo, calcando i palchi dei migliori eventi.





Ad affiancare Jeff Mills ci sarà la dj, produttrice, curatrice e imprenditrice berlinese Ellen Fraatz, in arte Ellen Allien. Nata nella parte ovest, ha vissuto il battito storico della città e lo ha trasformato in ritmo elettronico. Ha attraversato gli anni ’90 portando con sé l’influenza di Londra, dove ha scoperto la musica che avrebbe plasmato la sua identità artistica. Tornata nella sua città natale, ha preso possesso dei dancefloor leggendari del Tresor, Bunker e E-Werk, diventando una forza trainante nella scena techno locale. La sua musica ha raccontato Berlino in modo viscerale: dai suoni industriali e magnetici di Stadtkind alle trame più astratte di LISm, ha mescolato techno, acid, sperimentazione e sensibilità punk. Ellen ha fondato BPitch Control, un’etichetta che ha dato voce ad artisti oggi iconici, diventando una vera piattaforma per la nuova elettronica europea.

Completa la line up dell’Arena dell’Elephant Park dj Skizzo, vero e proprio pioniere della electro-tech-house “Made in Puglia”, non solo producendo tracce di successo e fondando l’etichetta SK Recordings, ma anche collaborando alla produzione di progetti importanti quali il “Serious Kitchen Festival”, importante manifestazione centrale nel clubing pugliese. Nel suo percorso artistico ha calcato palcoscenici internazionali, portando la sua energia in club leggendari come il Panorama Bar di Berlino o il Fabric di Londra, dividendo la consolle con giganti, tra i quali, Richie Hawtin, Marco Carola e Nina Kraviz, solo per citarne alcuni.





Oltre all’area che vedrà protagonisti queste tre figure di spicco, all’interno dell’imponente struttura immersa nel verde, saranno allestite altre due dancefloor: Mutate e Isla.

Questo speciale appuntamento è organizzato da Anonima group, realtà del settore dell’entertainment del Sud Italia, costituita da un team con un’esperienza ventennale in ambito eventi e operante in Puglia e Basilicata con la gestione di diversi club e organizzazione di festival e rassegne con importanti artisti del palcoscenico nazionale e internazionale.





Elephant park – contrada Pizziferro – Ginosa marina (Ta)

Info: 3279049543

Apertura cancelli: 23.00