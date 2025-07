Roma, a Piazza Navona agosto sull’acqua

FRANCESCO GRECO. ROMA - Se pò ffregà Ppiazza-Navona mia E dde San Pietro e dde Piazza-de-Spaggna. (Giuseppe Gioachino Belli, “Piazza Navona”, 1 febbraio 1833).L’idea venne a Papa Innocenzo X (1574-1655): all’epoca non c’era ancora il caldo reale e quello percepito dei tuttologi del meteo, che spesso annunciano allerte rosse e sfracelli e poi non succede niente.Il Pontefice è passato alla Storia per quello che è considerato un “capolavoro urbanistico”: la razionalizzazione di Piazza Navona, tanto amata da Romani e turisti.Le maestranze vi posero mano a partire dal 1647 col posizionamento dell'obelisco spuntato sull’Appia (Circo di Massenzio).Tre anni dopo, il Sommo Pontefice bandì l'appalto per i lavori della Fontana dei Quattro Fiumi.Il caldo era feroce e dunque il Papa ebbe una trovata geniale: chiudere gli sbocchi delle fontane, così l’acqua sarebbe traboccata nella piazza, allagandola e i Romani avrebbero finalmente trovato refrigerio.Detto, fatto. Addetti inviati da Oltretevere ad agosto bloccavano gli scarichi delle tre fontane (oltre a quella di Lorenzo Bernini, quelle del Nettuno e del Moro) e così l’acqua fuorusciva e allagava la Piazza facendo camminare la gente sul fresco.Sotto l’aspetto morfologico, l’area era l’ideale: insisteva sull’antico stadio di Domiziano, forma allungata, un po’ concava, buona come “deposito” di acqua.I Romani gli furono grati. I “bagni” a Piazza Navona durarono oltre due secoli (1652-1866). Ce n’è traccia anche nella celebre poesia del Belli che intervalla questo articolo.Poi, inspiegabilmente, la tradizione, che si era ben consolidata, fu interrotta.Roma, estate 2025, Giubileo. Il “lago” torna a Piazza Navona, ma non col metodo Innocenzo X, semplicemente come extrema ratio di difesa dal caldo opprimente da parte dei residenti.Che può essere letta anche come una trovata fra la performance artistica e la provocazione estetica.Nella rovente controra, imponenti getti d’acqua arrivano sulla Piazza da ogni dove: da Corso Rinascimento a via dei Coronari, via Zanardelli, Sant’Agnese in Agone e dintorni.Ora, se un’iniziativa spontanea fosse integrata dalle istituzioni, nello specifico la Chiesa (Papa Leone XIV) e il Comune (il sindaco Roberto Gualtieri), sarebbe cosa buona e giusta. Per mezzi e metodi ci si affida alla creatività, loro e dei collaboratori, ma i Romani potrebbero avere solo benefici e riconoscenza.