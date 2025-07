Nostalgia 90 fa ballare tutta la Puglia

Nostalgia 90 ha un alleato speciale: Viva gli Anni 90. La collaborazione tra i due giganti del revival degli anni ‘90 promette di essere un’autentica esplosione di energia.

Da un lato Nostalgia 90: con oltre 280 eventi all’anno è oggi il marchio leader in Europa nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop degli anni ’90 e sta già facendo ballare le piazze e i palcoscenici di tutta Italia, tappa dopo tappa. Un tour di eventi imperdibili, da nord a sud. Un viaggio tra musica, ricordi e tanto divertimento che proseguirà fino alla fine dell’estate.

Alessio Testa e Angelo Radano, soci e fondatori di Nostalgia 90, hanno dichiarato: “Con questa operazione gli anni ‘90 non sono più un concetto astratto, legato a un ricordo. Diventano un tempo cristallizzato e definito, ancora da vivere. Questa decade lo merita.”

Dall’altro lato Viva gli Anni 90: un tuffo profondo nel cuore di chi quei suoni li ha vissuti, un’esperienza che mixa spensieratezza, nostalgia e ricordi. Viva gli Anni 90 ha fatto della celebrazione del decennio una missione: attraverso playlist curate e iniziative special, dà voce a un sentimento che unisce l’intera generazione.

Emanuele Cinicola, fondatore di Viva Gli Anni 90, ha dichiarato: “È un profondo orgoglio per noi contribuire a costruire il ricordo degli anni ‘90 ogni giorno. L’unione con Nostalgia 90 aiuterà gli amanti di quell’epoca magnifica a vivere l’esperienza a 360 gradi, dalla musica ai ricordi indelebili di quel periodo.”

La storia di Nostalgia 90 nasce da un amore autentico per la cultura pop di quegli anni e che, nel tempo, si è trasformata in un vero e proprio fenomeno culturale. Un progetto nato quasi per gioco, animato da passione, creatività e voglia di sperimentare. Nel corso degli anni, Nostalgia 90 ha saputo costruire una community ampia, fedele e appassionata, che va ben oltre la semplice partecipazione agli eventi, composta da chi quegli anni li ha vissuti e da chi li ha scoperti attraverso musica, moda e televisione. Dopo numerosissime date, infatti, con un'affluenza strepitosa di presenze, l'estate 2024 di Nostalgia ‘90 si è conclusa con l'assegnazione del Premio Mia Martini come Miglior Evento dell'Anno.

Tra gli eventi di punta che hanno segnato la crescita del brand si contano appuntamenti iconici come: il Capodanno a Pisa e l’Arena dei Pini, una delle location estive più frequentate della penisola. Tante le interviste ai grandi personaggi, tra cui quella realizzata con Sperling&Kupfer in occasione del lancio del libro di Max Pezzali, "MAX 90", figura simbolo della musica italiana anni ’90.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il ricordo in spettacolo, la nostalgia in energia e fare degli anni ’90 non solo un ricordo felice, ma un’esperienza viva e condivisa nel presente.





Questo il calendario aggiornato delle date in Puglia:

2 agosto – Via Roma, PUTIGNANO (BA)

2 agosto – Piazza Popolo Agostinacchio, ASCOLI SATRIANO (FG)

2 agosto – Beer and Sound, LEVERANO (LE)

3 agosto – Piazza San Biagio, CORSANO (LE)

15 agosto – Piazza Nazario Sauro, PORTO CESAREO (LE)

17 agosto – Piazza della Repubblica, STORNARA (FG)

17 agosto – Riobo Discoteca, GALLIPOLI (LE)

17 agosto – Piazza Risa Dei Venti, LESINA (FG)

23 agosto – Area Parcheggio C/O Appia Antica, MESAGNE (BR)

24 agosto – Piazza Vittoria, CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)