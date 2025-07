Il crime degli anni ’70 al PalaBarTino con il concerto live dei Via Bovio

Sabato 19 luglio, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, sarà proposto il concerto live dei Via Bovio, band barese crime-rock e retro-funk che condurrà il pubblico in un viaggio musicale nel cuore degli anni Settanta italiani.

La band, composta da Giovanni Orfino alla chitarra, Nicola Troccoli alle tastiere, Michy Amoruso al basso e Ivan Vendola alla batteria e, come l’omonima strada, nata nel cuore del quartiere Libertà di Bari, proporrà un repertorio ribattezzato “Crime Rock Retro Funk”, che trae ispirazione da colonne sonore e ambientazioni tipiche dei film polizieschi di quel periodo, che proprio nel Bel Paese era caratterizzato da inseguimenti, conflitti a fuoco, rapine, bische, malaffare e molto altro.

Il live dei Via Bovio, esclusivamente strumentale e senza la presenza di una o più voci, sarà un’occasione unica per riscoprire le sonorità che hanno segnato quel particolare decennio italiano, portando il pubblico ad immergersi nelle atmosfere di quell’epoca attraverso una colonna sonora suggestiva, insolita e particolare.

Tra i brani che verranno proposti non potranno mancare le musiche delle pellicole più famose di quel periodo, da “Roma Violenta” di Franco Martinelli a “Milano calibro 9” di Fernando Di Leo, da “Un poliziotto scomodo” di Stelvio Massi a “Italia a mano armata” di Mario Girolami, passando per “La banda del gobbo” di Umberto Lenzi, “Napoli si ribella” di Michele Massimo Tarantini e “Roma a mano armata” sempre di Umberto Lenzi, oltre a molto altro, tratto soprattutto, ma non solo, da opere cinematografiche.