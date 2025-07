Nuove nomine a Trinitapoli: cambiamenti importanti nelle Parrocchie e nelle Confraternite

MICHELE MININNI - Dopo oltre 50 anni di servizio come parroci, Mons. Giuseppe Pavone e Mons. Stefano Sarcina lasciano le rispettive parrocchie di Trinitapoli, la B.V.M. di Loreto e Santo Stefano Protomartire, sedi storiche dei patroni della città. Questa importante svolta avviene in concomitanza con le nuove nomine operate dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, che entreranno in vigore dal 1° settembre 2025.

In una comunicazione ufficiale alla Chiesa diocesana, datata 3 luglio 2025, l’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie Mons. Leonardo D’Ascenzo ha reso note le nuove assegnazioni per alcuni incarichi pastorali, sottolineando i criteri di fondo che hanno ispirato queste decisioni. La lettera si apre con parole che riflettono l’importanza di un cammino condiviso e sinodale:

«Carissime e Carissimi, il cammino della nostra Arcidiocesi si alimenta attraverso l’impegno generoso dei presbiteri che svolgono il loro servizio a beneficio della comunità ecclesiale. Perché il loro ministero possa rinnovarsi insieme alla vita pastorale delle nostre comunità, è compito del Pastore della Diocesi provvedere periodicamente a nuove nomine. Desidero che esse siano comprese nell’ottica di una comunità viva che fa della sinodalità il cammino che Dio si attende anche dalla nostra Chiesa diocesana come mistero di comunione, partecipazione e missione. Nel ringraziare quanti hanno concluso il loro mandato e quanti si sono resi disponibili a ricollocarsi nel ministero per servire la nostra Chiesa, rendo note le seguenti nomine che decorrono dal 1° settembre p.v.»

Le nuove nomine sono state suddivise per zona pastorale e riguardano diversi incarichi di rilievo:

Zona Pastorale Ofantina – Trinitapoli e Margherita di Savoia

Santo Stefano Protomartire: Mons. Stefano Sarcina, che ha servito per molti anni questa comunità, viene sostituito e nominato collaboratore della parrocchia. La guida della parrocchia sarà affidata a Don Matteo Losapio, che assume il ruolo di Amministratore Parrocchiale e Padre spirituale delle confr