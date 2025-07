Da Gigi Finizio a La Rappresentante di Lista e Carolina, Bisceglie si accende di musica: una settimana di emozioni alla “SvevArena”

ROSALBA PARADISO – È tutto pronto per una settimana di grande musica e spettacolo nella città adriatica. Dal 9 al 12 luglio, la SvevArena di Bisceglie si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere alcuni tra gli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese.

Ad aprire le danze, mercoledì 9 luglio, sarà Gigi Finizio, icona della canzone romantica italiana, che porterà in riva al mare il meglio del suo repertorio. Atmosfere intime e grande partecipazione emotiva accompagneranno il pubblico in una serata che si preannuncia intensa e coinvolgente.

Venerdì 11 luglio, spazio all’energia travolgente de La Rappresentante di Lista, il duo pop alternativo che ha saputo conquistare pubblico e critica con la sua forza espressiva e i suoi spettacoli multisensoriali. Inserito all’interno del Dolmen Summer Fest, l’evento sarà una delle tappe chiave della rassegna musicale biscegliese.

Chiuderà la settimana, sabato 12 luglio, Carolina, il celebre format per bambini che ha conquistato le famiglie italiane. Tra musica, colori e interazione dal vivo, lo spettacolo offrirà un’occasione unica di divertimento per i più piccoli e i loro genitori.

Gli eventi avranno luogo presso la SvevArena, in via Ponte Lama, struttura all’aperto che negli ultimi anni si è affermata come uno dei luoghi simbolo della cultura estiva della regione. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21:00, con apertura dei cancelli dalle 20:00.