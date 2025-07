Spari in strada a Francavilla Fontana: ferito un uomo di 50 anni, ritrovata auto in fiamme

FRANCAVILLA FONTANA – Momenti di paura nella tarda serata di ieri nel quartiere Peraro di Francavilla Fontana. Un uomo di 50 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola alla spalla mentre si trovava nei pressi di un bar in via Savoia, in una zona periferica della città.

Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato esploso da un uomo a bordo di una Lancia Y, risultata probabilmente rubata, condotta da un complice. L’agguato è avvenuto davanti a passanti e residenti, intorno alle 22:00, in un’area generalmente tranquilla.

La vittima, originaria di Francavilla Fontana, è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è attualmente ricoverata. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni significative alla spalla.

Nel frattempo, l’auto utilizzata dagli aggressori è stata ritrovata poco dopo in fiamme sulla strada provinciale per Ceglie Messapica, a pochi chilometri dal luogo dell’agguato. Un chiaro tentativo, secondo gli investigatori, di cancellare eventuali tracce utili all’identificazione degli autori.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e individuare i responsabili.