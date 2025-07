Ondate di calore su Bari: allerta della Protezione Civile per il 4, 5 e 6 luglio

BARI – La Protezione Civile ha emesso un’sul territorio barese, valida per le giornate del. Le temperature elevate, unite a un’elevata umidità, potrebbero rappresentare un rischio soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Dettaglio delle previsioni:

📅 04 luglio 2025 – Livello 1 (attenzione)

Ore 8: 29°C

Ore 14: 33°C

Temperatura massima percepita: 34°C

📅 05 luglio 2025 – Livello 1 (attenzione)

Ore 8: 30°C

Ore 14: 33°C

Temperatura massima percepita: 35°C

📅 06 luglio 2025 – Livello 2 (allerta)

Ore 8: 30°C

Ore 14: 36°C

Temperatura massima percepita: 37°C

Il livello 1 indica una fase di pre-allerta, in cui è consigliato prestare attenzione, soprattutto in presenza di soggetti vulnerabili. Il livello 2, previsto per domenica 6 luglio, rappresenta una condizione di rischio reale per la salute, in particolare se l’esposizione al caldo è prolungata.