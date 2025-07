Premio Don Sante per l’Arte Contemporanea: l’11 luglio la serata finale con l’annuncio del vincitore a Casamassima

CASAMASSIMA - Mancano ancora pochi giorni all'evento di chiusura della mostra dedicata al Premio Internazionale “Don Sante” per l'arte contemporanea organizzato dalla Fondazione Mons. Sante Montanaro.Sabato 11 luglio alle ore 18.30 presso Palazzo Azzone di Cantina Lattavino a Casamassima, sarà proclamato il vincitore di questa terza edizione, che ha visto la partecipazione di 680 artisti da tutto il mondo. Una serata all’insegna dell’arte e della musica con l’esibizione del Just Once Trio. Oltre alla proclamazione del vincitore sarà presentato anche il catalogo della mostra edito da AGA-Arti Grafiche Alberobello.Il tema dell’edizione 2025 del premio, “Realtà specchio della dimensione interiore: nuove geografie dell’espressione”, è stato interpretato e tradotto in diverse forme artistiche selezionate dal comitato scientifico composto da Maria Grazia Carriero, artista e docente di Arti Visive, Roberta Mansueto, curatrice d'arte indipendente e co-fondatrice di Salgemma, piattaforma di comunicazione attiva in Puglia, e Riccardo Pavone, architetto e fondatore dello Spazio MICROBA di Bari insieme ai curatori del Premio Giuliana Schiavone, Luisa Valenzano e Nicola Zito.Dopo la selezione dei 42 finalisti provenienti da tutto il mondo, lo scorso 10 maggio è stata inaugurata la mostra dedicata al premio visitata da oltre mille i visitatori. Nelle scorse settimane, poi, si sono svolti anche laboratori di pittura e disegno con adulti e ragazzi, visite guidate ed eventi collaterali. “Dal giorno dell’inaugurazione della mostra, avvenuta lo scorso 10 maggio - racconta la presidente Nica Ferri - Palazzo Azzone ha accolto moltissimi visitatori in visita alla mostra. Si sono svolti poi workshop e laboratori all’insegna dell’arte e nel nome di Don Sante, filantropo e studioso. Mi riempie d’orgoglio portare avanti il suo lavoro insieme a tutti i collaboratori della Fondazione che hanno reso possibile questo evento”.Il prossimo appuntamento è per l’11 luglio quando sarà annunciato il vincitore che riceverà un premio in denaro di 2mila euro nonché l'ingresso dell'opera nella collezione della Fondazione Monsignor Sante Montanaro. Durante la serata finale verranno conferiti ulteriori riconoscimenti, legati a specifiche menzioni di rilievo artistico. Un premio speciale sarà conferito attraverso il voto popolare a cui è ancora possibile partecipare. Per esprimere la propria preferenza basta cliccare al seguente LINK o collegarsi al sito della Fondazione ( www. fondazionemontanaro.it ).