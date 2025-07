Ospedale di Molfetta, Pronto Soccorso e SCAP tornano nella sede originaria tra il 16 e il 19 luglio

Bari, 12 luglio 2025 – Tornano alla normalità i servizi dell’Emergenza dell’Ospedale di Molfetta. Dopo mesi di attività in sede temporanea, il Pronto Soccorso e il Servizio di Continuità Assistenziale Pediatrica (SCAP) faranno ritorno nei locali originari tra il 16 e il 19 luglio, a seguito del completamento dei lavori di adeguamento sismico nell’Area dell’Emergenza-Urgenza.Il trasferimento del Pronto Soccorso avverrà in maniera progressiva nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 luglio, con il ripristino della consueta viabilità di accesso:• Autoambulanze e mezzi privati torneranno a utilizzare l’ingresso attraverso la camera calda.• I pedoni potranno accedere dal lato semaforizzato.Sabato 19 luglio sarà invece la volta del Servizio SCAP, che riprenderà la propria attività nei locali originari situati al piano terra, con accesso dal lato parcheggio posteriore.Il trasferimento è stato pianificato con attenzione dalla Direzione medica, in coordinamento con la Direzione amministrativa, l’Area Tecnica di presidio e con il supporto operativo di Sanitaservice, al fine di minimizzare eventuali disagi per l’utenza. È previsto anche un rafforzamento del personale coinvolto nelle operazioni di trasloco e l’installazione di cartellonistica informativa per facilitare l’orientamento degli utenti.Prosegue il cantiere PNC-PNRR: 8,2 milioni per l’ammodernamento del PresidioIl rientro dei servizi avviene nell’ambito di un più ampio progetto di rifunzionalizzazione dell’Ospedale, finanziato con fondi PNC-PNRR per un totale di 8,2 milioni di euro. I lavori, in linea con il cronoprogramma, mirano a garantire il miglioramento antisismico, l’efficienza energetica e l’adeguamento della struttura ospedaliera alle normative vigenti in materia di edilizia sanitaria e sicurezza.In particolare, l’intervento interessa la cosiddetta “ala vecchia” dell’edificio – realizzata tra gli anni ’50 e ’60 – dove sono collocati la maggior parte dei reparti e servizi. È stato da poco completato l’adeguamento sismico delle fondazioni e del piano rialzato, incluso il Pronto Soccorso.A breve, si concluderanno anche:• i lavori di adeguamento impiantistico nel magazzino economale al piano seminterrato,• la realizzazione della nuova degenza, destinata a ospitare reparti temporaneamente trasferiti, in vista dell’avanzamento del cantiere fino al quinto piano dell’edificio.Nonostante i lavori in corso, l’Ospedale di Molfetta continua a garantire regolarmente tutte le prestazioni sanitarie, senza interruzioni.