Ospedale Monopoli-Fasano. Nocco (FdI): 'Emiliano strumentalizza un’opera non ancora funzionante. Il Governo ha fatto la sua parte, servono rispetto e responsabilità'

“Ancora una volta il Presidente Emiliano preferisce la polemica all’equilibrio istituzionale che ci si aspetterebbe da chi guida una Regione”. Lo dichiara la Senatrice pugliese di Fratelli d’Italia, Maria Nocco, replicando alle parole del Governatore in occasione dell’inaugurazione del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano.





Il riferimento è all’assenza del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che aveva comunicato formalmente, con una lettera indirizzata alla Regione, la scelta di partecipare alla cerimonia solo quando la struttura sarà realmente pronta ad accogliere i pazienti, in piena operatività ed efficienza.





“Il Ministero della Salute – prosegue Nocco – ha sostenuto con convinzione questo progetto, investendo oltre 84 milioni di euro nel quadro dell’Accordo di Programma Integrativo siglato nel luglio 2024. Risorse che si inseriscono in un piano ben più ampio da 205 milioni di euro complessivi, destinati a rafforzare l’edilizia sanitaria pugliese, con il 95% dei fondi provenienti dallo Stato”.





La Senatrice difende con decisione la linea assunta dal Sottosegretario Gemmato, sottolineando che “la sua è stata una scelta coerente con un’idea di sanità pubblica seria e rispettosa. Non si inaugura per tagliare un nastro, ma per restituire ai cittadini un servizio pronto e funzionante. Questo dovrebbe essere l’approccio condiviso da chi amministra”.





Per Nocco, il rischio di creare aspettative disattese è reale: “Una struttura così importante non può essere presentata alla cittadinanza come pienamente compiuta se ancora non eroga i servizi per cui è stata concepita. La politica ha il dovere di essere onesta e trasparente, non di alimentare narrazioni premature”.





Quando l’ospedale sarà operativo, precisa la parlamentare di Fratelli d’Italia, “il Governo sarà lì, a fianco delle istituzioni locali, del personale sanitario e dei cittadini. Sarà quello il momento giusto per celebrare un traguardo concreto e collettivo, costruito con la collaborazione di tutti, senza forzature o strumentalizzazioni”.





“La salute – conclude – non è terreno per le polemiche, ma per l’efficienza, l’umanità e il rispetto. A questo principio si è ispirato il Sottosegretario Gemmato e a questo principio continueremo a richiamare l’azione pubblica, in Puglia e in ogni parte d’Italia”.