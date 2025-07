“Terra d’Olio, Mare di Storie": a Mola di Bari nasce la prima De.Co. salutistica d’Italia

Mola di Bari, 17 luglio 2025 - Unire tradizione e innovazione per costruire un futuro fondato sull’identità, sulla sostenibilità e sull’eccellenza. È questo il cuore pulsante di “Terra d’Olio, Mare di Storie”, l’evento promosso dall’Associazione Tipica Puglia in collaborazione con il Centro Cibo in Salute dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e con il patrocinio istituzionale del Comune di Mola di Bari, in programma sabato 19 luglio, ore 19.00, Piazzetta Cerulli (PIRP Cerulli). La serata vedrà protagonista il territorio nella sua espressione più autentica: l’olio extravergine di oliva, emblema della nostra agricoltura; il panino con il polpo, simbolo della tradizione marinara; e soprattutto il “Piattomola”, una creazione gastronomica emblematica che aspira a diventare bandiera identitaria e volano economico per l’intera comunità.Il piatto candidato? Una pasta artigianale realizzata con farina di carrubo, condita con polpo pescato localmente e olio EVO ad alto contenuto di polifenoli, selezionato tra quelli che vantano il claim salutistico EFSA: “I polifenoli dell’olio d’oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo.”Una proposta simbolica e concreta: la carruba, risorsa agricola resiliente e sostenibile; il polpo, espressione del patrimonio marittimo locale; l’olio EVO, punta di diamante della nostra produzione agroalimentare, riconosciuta anche per i suoi benefici salutistici.Fulcro dell’iniziativa sarà la presentazione della De.Co.Sal., la prima Denominazione Comunale di Origine a valenza salutistica mai proposta in Italia. Un progetto pionieristico, promosso con convinzione dal Comune di Mola di Bari, che rafforza il ruolo delle De.Co. non solo come strumenti di tutela delle tipicità, ma anche come leve strategiche di valorizzazione economica, promozione territoriale e innovazione nel marketing del cibo.“Mola di Bari è una terra ricca di storia, tradizioni e risorse straordinarie. Con ‘Terra d’Olio, Mare di Storie’ vogliamo raccontare e rilanciare la nostra identità attraverso un progetto che non è solo culturale, ma anche economico e sociale. La De.Co.Sal. rappresenta un passaggio cruciale nella costruzione di un modello molese di sviluppo sostenibile, basato sulla qualità, sulla salute e sulla distintività dei nostri prodotti”, dichiara il Sindaco Giuseppe Colonna, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel promuovere politiche attive per l’agroalimentare e il turismo di qualità.Attraverso la De.Co.Sal., il Comune di Mola di Bari si fa promotore di un nuovo approccio alle denominazioni comunali: non più solo certificazione di origine e tipicità, ma marchio di valore, benessere e competitività, capace di creare filiere locali virtuose, attrarre visitatori consapevoli e rafforzare il posizionamento del territorio sul mercato nazionale e internazionale del “cibo buono e sano”.“La De.Co.Sal. non promuove solo un piatto, ma un’intera filosofia alimentare incentrata sulla salute, sull’eccellenza qualitativa e sul rispetto dell’ambiente”, spiega la prof.ssa Maria Lisa Clodoveo, referente scientifica del progetto.A sostenere e raccontare questa visione anche Daniele Di Fronzo, ideatore della De.Co.Sal. e fondatore di Tipica Puglia, che modererà l’incontro. Attesi numerosi ospiti di rilievo: Donato Pentassuglia, Assessore Regionale all’Agricoltura; Cesareo Troia dell’Associazione Città dell’Olio; la scrittrice Mina Micunco, voce della Puglia autentica.La serata sarà anche occasione di festa: stand gastronomici offriranno degustazioni di prodotti tipici, mentre la musica dal vivo dei Limonj Music trasformerà la piazza in uno spazio di condivisione, gusto e comunità.“Terra d’Olio, Mare di Storie” è molto più di un evento: è l’inizio di un percorso condiviso che vuole riscoprire, raccontare e rilanciare il valore del territorio attraverso il cibo, la salute e la bellezza delle nostre radici.