Pane e Pomodoro, completato il potenziamento dell’illuminazione: più sicurezza e vivibilità per la spiaggia pubblica

BARI - Sono terminate nella giornata di ieri le operazioni di potenziamento e ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione al servizio della spiaggia di Pane e Pomodoro, uno dei luoghi più frequentati della città di Bari.

Da oggi l’area balneare dispone di quattro nuovi pali illuminanti, ciascuno equipaggiato con tre proiettori a LED: due da 140 watt (36.000 lumen) e uno da 160 watt (36.000 lumen), per una potenza complessiva di 440 watt per palo. Un intervento pensato per migliorare la fruizione dello spazio anche nelle ore serali e notturne.

«Siamo impegnati a migliorare la vivibilità e il presidio della spiaggia più frequentata della città – ha commentato il sindaco Vito Leccese – anche in termini di sicurezza per chi la frequenta nelle ore notturne, sempre più numerosi».

Pane e Pomodoro è uno spazio pubblico centrale per la vita cittadina, ha sottolineato il sindaco, e va tutelato affinché possa essere vissuto con serenità a tutte le ore del giorno. «Il rafforzamento della pubblica illuminazione – ha aggiunto – è solo uno dei fronti su cui stiamo lavorando».

Tra gli altri interventi già realizzati o in corso figurano il rifacimento completo dei pontili di accesso, l’istituzione di un servizio di custodia per oggetti personali, l’installazione di un food truck fisso, il potenziamento dei servizi igienici e attività di animazione e supporto dedicate anche alle persone con disabilità.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione degli spazi pubblici urbani, con l’obiettivo di garantire accessibilità, decoro e sicurezza.