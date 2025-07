Via Amendola, la rotatoria diventa un orto urbano: affidata per tre anni all’associazione Esecuzione Verde

BARI - È stato ufficializzato questa mattina l’affidamento da parte del Municipio II di Bari della rotatoria situata tra via Amendola, via Conte Giusso e la Strada Statale 100 all’associazione Esecuzione Verde A.r.l., che ha proposto un progetto di manutenzione e valorizzazione tramite la realizzazione di

La concessione, della durata di tre anni, è stata formalizzata con la pubblicazione sull’albo pretorio della determina municipale. Il progetto rientra nell’ambito del Regolamento comunale per l’affidamento delle aree verdi pubbliche, e ha come obiettivo principale il recupero e la cura di spazi urbani, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini e delle realtà sociali alla gestione del verde.

Come previsto dal regolamento, Esecuzione Verde potrà pubblicizzare l’iniziativa attraverso l’installazione di due targhe all’interno della rotatoria.

“Siamo molto felici dell’iniziativa – ha commentato l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente, Elda Perlino – perché ogni spazio più verde in città rappresenta un contributo prezioso alla qualità ambientale e alla bellezza urbana. Ma anche perché l’adozione di un’area pubblica da parte di un privato è un gesto che testimonia cura e senso di appartenenza al territorio”.

Soddisfatta anche la presidente del Municipio II, Alessandra Lopez, che ha sottolineato come l’intervento rappresenti un concreto esempio di sussidiarietà orizzontale, principio previsto dalla Costituzione:

“È un chiaro esempio di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato sociale, che genera valore, bellezza e cura dei luoghi che viviamo ogni giorno. Un progetto che va ben oltre l’aspetto estetico: diventa uno strumento per il benessere collettivo e il rafforzamento del senso di comunità”.

Il Comune di Bari manterrà la supervisione e il controllo dell’area per garantire il rispetto delle condizioni previste nell’affidamento. In caso di violazioni o alterazioni, è previsto un termine per il ripristino. Se le inadempienze dovessero persistere, la concessione potrà essere revocata.

Inoltre, l’amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni causati nell’area affidata, che saranno interamente a carico dell’associazione in gestione.

Con questo intervento, il Comune di Bari e il Municipio II confermano la volontà di promuovere modelli di cittadinanza attiva per la rigenerazione urbana sostenibile, puntando su soluzioni ecologiche e partecipate per il benessere dei cittadini.