Paura ad Accadia: ultraleggero precipita sui Monti Dauni, salvo il pilota

ACCADIA – Unnelle campagne di Accadia, sui Monti Dauni. Il pilota, unico a bordo del velivolo, si èe ha riportato solo lievi escoriazioni.

L’aereo era decollato da Sibari, in Calabria, ed era diretto a Benevento, in Campania. Durante il volo, il mezzo avrebbe probabilmente avuto un’avaria al motore, complicata anche dalle condizioni meteo avverse, finendo per impattare contro la fitta vegetazione nella zona di Crispignano, a circa 1050 metri di altitudine.

Il pilota ha perso il controllo del mezzo ed è riuscito a mettersi in salvo con il paracadute, atterrando in una zona boschiva. È stato lui stesso a lanciare l’allarme, permettendo l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Accadia, i carabinieri e i sanitari del 118, supportati da un elisoccorso che ha trasportato l’uomo in ospedale per accertamenti. Il velivolo è stato posto sotto sequestro.

A coordinare le operazioni di emergenza è stato anche il sindaco del comune, Agostino De Paolis, che ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC). Il boato provocato dallo schianto è stato udito chiaramente dai residenti di Accadia e dei paesi limitrofi, generando apprensione tra la popolazione.