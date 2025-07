PhEST 2025: la decima edizione del Festival internazionale di fotografia e arte – un viaggio tra passato e futuro

(© Yorgos Lanthimos - From "Poor Things")

MONOPOLI - Dal 8 agosto al 16 novembre 2025, Monopoli ospita la decima edizione di PhEST – Festival Internazionale di Fotografia e Arte, un appuntamento che negli anni ha saputo raccontare il mondo attraverso le immagini, facendo dialogare territorio e visioni globali. Per celebrare questo importante traguardo, PhEST propone un’edizione straordinaria, ricca di prime assolute, collaborazioni internazionali e artisti di fama mondiale.

Mostre d’eccezione: Goya, Lanthimos, Parr

Tra le novità più attese:

“Los Caprichos – La ragione dei mostri” di Francisco Goya , in collaborazione con il Museo de Bellas Artes de València. Per la prima volta nel Sud Italia, in mostra l’intera serie di 80 incisioni satiriche e visionarie che anticipano l’arte moderna.

“Jitter Period” di Yorgos Lanthimos , regista premio Oscar con Poor Things, alla sua prima mostra fotografica in Italia. Le sue immagini raccontano il medesimo mondo enigmatico e sospeso che caratterizza il suo cinema.

“Pleased to Meet You” di Martin Parr, fotografo britannico celebre per il suo sguardo ironico e acuto sulla società contemporanea. Parr sarà a Monopoli il 27 e 28 settembre per un talk e la proiezione del film-documentario I am Martin Parr.

Tema 2025: “THIS IS US – A Capsule to Space”

Il concept di quest’anno si ispira al Golden Record lanciato con le sonde Voyager nel 1977: un messaggio visivo e culturale per raccontare chi siamo. PhEST costruisce la sua “capsula” fatta di fotografie, installazioni, video e performance, per inviarla nello spazio simbolico del futuro.

Artisti internazionali in mostra

Tra i protagonisti di questa edizione:

Sam Youkilis , con “Under the Sun”: la quotidianità globale raccontata tramite Instagram e iPhone in una personale Wunderkammer visiva.

Aleksandra Mir , con una mostra diffusa tra case e botteghe storiche che fonde fede e fantascienza.

Gregg Segal , con i suoi ritratti immersi nei rifiuti per riflettere su consumi e sostenibilità.

Deanna Dikeman , con un toccante diario fotografico familiare.

Dylan Hausthor, che esplora in bianco e nero la dimensione rituale e ancestrale della vita umana.

E ancora: Alexey Titarenko, Phillip Toledano, Zed Nelson, Rhiannon Adam, Lorenzo Poli, Pietro Terzini, Arianna Arcara, José Angelino, Brigitta Tullo, Piero Percoco, tra visioni post-antropoceniche, intelligenza artificiale, memoria, paesaggi interiori e nuove forme di racconto.

10 anni di residenze, tra memoria e futuro

Un’intera sezione sarà dedicata alle residenze d’artista che hanno definito il volto del festival: da Chaskielberg a Sabbagh, da De Wilde a Delille. Saranno esposte nei luoghi simbolici della città, tra cui il Cantiere di Cala Porta Vecchia, e raccolte in un catalogo celebrativo.

Proseguono le nuove residenze: tra queste, quella della fotografa Arianna Arcara in Daunia e l’installazione site-specific “Out of the Blue” di José Angelino, che ricrea aurore boreali artificiali con gas nobili e vetro.

Nuova sede: il Monastero di San Leonardo

Grande novità logistica e simbolica è l’apertura del Monastero di San Leonardo, che diventerà il nuovo quartier generale del festival. Restaurato e restituito alla città grazie a PhEST, ospiterà le principali mostre e attività del festival.

Eventi speciali e premi

Durante le giornate inaugurali (8-10 agosto) ci saranno visite guidate, talk, letture portfolio e incontri con gli artisti. Fujifilm Italia, main sponsor del festival, premierà la giovane artista Brigitta Tullo per il progetto Shards of Time Echoes of Space, interamente realizzato con fotocamere instax™.

PhEST – Festival Internazionale di Fotografia e Arte

🗓 8 agosto – 16 novembre 2025

📍 Monopoli (BA), Puglia

🔗 www.phest.it

📸 IG: @phest | FB: @PhESTSeeBeyondTheSea