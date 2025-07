Pomodoro da industria, il 24 luglio a Foggia la “Pomodoro Exhibition 2025”: innovazione in campo aperto

Il futuro del pomodoro da industria passa da Foggia. È in programma, a partire dalle ore 16:00, l’atteso appuntamento con la, evento tecnico gratuito che si terrà presso l’, nel cuore della Capitanata.

La manifestazione, promossa da Fruit Communication in collaborazione con la neo-associazione Fruit Lab e il centro di saggio SATA, sarà un’occasione preziosa per agronomi, tecnici, imprenditori agricoli e operatori del settore per aggiornarsi sulle strategie più innovative nella gestione del pomodoro da industria, coltura simbolo del Meridione.

Focus su varietà, stress idrico e difesa sostenibile

La giornata sarà scandita da interventi altamente tecnici che abbracceranno l’intera filiera produttiva, con particolare attenzione a tre pilastri fondamentali:

le nuove richieste del mercato e della trasformazione,

la gestione dello stress idrico,

gli scenari normativi e tecnici legati alla difesa sostenibile.

Tra i relatori:

Potito Gallo, ricercatore e referente per la Puglia di SATA, presenterà i dati delle prove sperimentali condotte su sei varietà di pomodoro da industria;

Ivano Ramon, responsabile tecnico sperimentazione SATA, parlerà dell’utilizzo dei biostimolanti contro lo stress idrico;

Alessandro Costanzo, key account manager per i mezzi tecnici SATA, offrirà una panoramica sulle strategie di difesa;

Luca Vitobello, responsabile tecnico agronomico di Rosso Gargano, approfondirà l’evoluzione della domanda di mercato.

Partner e contributi aziendali

L’evento sarà arricchito anche dalla presenza di alcune tra le realtà più attive nel panorama agrochimico e della nutrizione vegetale, come Diachem, Gowan Italia, ICL e FCP Cerea, che illustreranno soluzioni concrete e all’avanguardia per affrontare le sfide in campo.

Iscrizione, crediti formativi e buffet finale

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi online al link https://bit.ly/453s787.

Ai Dottori Agronomi e Forestali regolarmente iscritti all’Ordine, l’evento consentirà inoltre di maturare Crediti Formativi Professionali (CFP).

Al termine dei lavori, i partecipanti potranno prendere parte a un buffet conviviale, pensato per continuare lo scambio di idee e best practices in un’atmosfera informale.

«Innovare è un verbo che in agricoltura non può prescindere dalla formazione»: con questo spirito nasce la Pomodoro Exhibition 2025, un’occasione unica per esplorare il presente e il futuro del pomodoro da industria, coltura strategica per il tessuto agroalimentare del Sud Italia.

📍 Come raggiungere l’azienda agricola Varraso Giuseppe: https://bit.ly/3Ul09j0