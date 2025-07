Premio Porta dei Leoni 2025: a Margherita di Savoia il ricordo di Katia Valerio Grimaldi si fa solidarietà e cultura

MARGHERITA DI SAVOIA - Tutto pronto per la seconda edizione del Premio Porta dei Leoni, in programma il 16 luglio 2025 a Margherita di Savoia. Una serata speciale che unisce arte, impegno civile e solidarietà nel nome di Katia Valerio Grimaldi, imprenditrice visionaria e generosa, la cui eredità continua a vivere attraverso la fondazione che porta il suo nome.

Presentato lo scorso 25 giugno presso la location de La Porta dei Leoni, il premio è stato illustrato dalla presidente della Fondazione Katia Valerio, Claudia Grimaldi, e dal direttore artistico Gerardo Russo. L’iniziativa, nata nel 2022, celebra figure che, attraverso il loro impegno, hanno lasciato un segno nella comunità pugliese e oltre.

La serata del 16 luglio si aprirà alle ore 20:00 con una cerimonia che vedrà protagonisti tre volti simbolo dell’eccellenza pugliese. Il prefetto della BAT Silvana D’Agostino, premiata per il suo instancabile lavoro istituzionale, riceverà il riconoscimento dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il fotografo di moda Joseph Cardo, innovatore e visionario, sarà premiato dal consigliere regionale Ruggiero Mennea. A Marina Parente, CEO di Terra d’Oro, sarà conferito il premio per la sua leadership illuminata, con la consegna a cura di Claudia Grimaldi.

A questi si aggiungono due Premi Speciali Porta dei Leoni: uno a Nichi Vendola, premiato dal giornalista e critico musicale Dario Salvatori, per il suo contributo letterario con Sacro Queer, un’opera poetica che intreccia identità, fede e giustizia sociale. L’altro riconoscimento andrà al colonnello Giuseppe Bifero, comandante provinciale della Guardia di Finanza BAT, esempio di dedizione al servizio pubblico, premiato dal sindaco di Margherita di Savoia e presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto.

Nel cuore della serata anche un momento musicale di grande impatto emotivo: Nero a metà Experience, un omaggio a Pino Daniele, a dieci anni dalla sua scomparsa. Sul palco, gli storici musicisti del cantautore napoletano – Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Agostino Marangolo, Jerry Popolo, Carlo Fimiani – con le voci di Emilia Zamuner e Greg Rega, interpreteranno i brani più amati del repertorio di Pino Daniele, in particolare dall’album iconico Nero a metà.

Un altro momento di grande intensità sarà offerto da Alessandro Preziosi. L’attore, tra i più amati del panorama teatrale e cinematografico italiano, interpreterà in un reading alcuni testi tratti dall’opera scritta da Alessandro Daniele, figlio di Pino. La sua presenza aggiungerà profondità e magia a un evento già carico di emozione.

A condurre la serata sarà Dario Salvatori, la cui esperienza e passione per la musica e la cultura renderanno il racconto della serata ancora più coinvolgente. Il Premio gode del patrocinio della Città di Margherita di Savoia e dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma), cui sarà devoluto l’intero ricavato della serata.

Il Premio Porta dei Leoni non è solo un riconoscimento: è un simbolo di speranza e di amore per la Puglia. È il modo con cui la Fondazione Katia Valerio continua a sostenere chi soffre, attraverso il ricordo di una donna che ha trasformato la sua visione imprenditoriale in un impegno concreto per la comunità. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, per vivere insieme una serata indimenticabile.

Info: La Porta dei Leoni | Via Barletta, km 40/480 - Margherita di Savoia (BT)

Tel: 0882 656639 | 333 4094891