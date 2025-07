Bitonto Opera Festival: una “tre giorni” di musica, teatro e inclusione in attesa del “Don Giovanni”

BITONTO – Saranno tre giorni all’insegna della lirica e della cultura musicale quelli in programma dal 21 al 23 luglio, preludio al grande evento della ventiduesima edizione del Bitonto Opera Festival: la messinscena del “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart, prevista per domenica 27 luglio. La storica rassegna, promossa da La Macina APS e Coro Lirico Città di Bitonto, con il sostegno del Comune di Bitonto, propone un ricco programma di iniziative pensate per avvicinare il pubblico – anche quello meno esperto – alla magia dell’opera.Lunedì 21 luglio – “Don Giovanni è in linea”Si parte lunedì 21 luglio alle ore 20 con un appuntamento social dal taglio divulgativo: la diretta Facebook “Don Giovanni è in linea”. In collegamento dalla pagina ufficiale del festival, il direttore artistico Carlo Antonio De Lucia, il baritono Nicola Cosimo Napoli e il soprano Giulia Maggio, accompagnati al pianoforte da Fabio d’Amato, guideranno il pubblico alla scoperta dell’opera mozartiana. Una serata tra parole e musica per esplorare trama, personaggi, curiosità e chiavi di lettura di uno dei titoli più affascinanti del repertorio lirico.Martedì 22 luglio – “In ascolto di Don Giovanni”Il percorso di avvicinamento all’opera prosegue martedì 22 luglio alle ore 20, nella suggestiva cornice di Villa Jannuzzi, a Mariotto. In scena “In ascolto di Don Giovanni”, uno spettacolo in prosa tratto dal capolavoro mozartiano e firmato dalla regia di Cecilia Maggio. A dare voce e corpo ai protagonisti, gli attori della compagnia attoREmatto: Antonio Palmieri (Don Giovanni), Annarita Bratta (Donna Anna), Marajha Murgolo (Donna Elvira), Savino Coviello (Don Ottavio), Amir Bouzagbha (Leporello), Flavio Allegretti (Masetto), Flavia Noviello (Zerlina), Michele Tullo (Commendatore) e Valeria Baldassarre (Pinko). Ingresso libero e gratuito.Mercoledì 23 luglio – “La voce del tempo”La “tre giorni” si chiude mercoledì 23 luglio alle ore 18.30 presso la Fondazione Giovanni XXIII di Bitonto, con il concerto “La voce del tempo”. Un evento pensato per le fasce più fragili della comunità, ma aperto a tutti, che unisce musica e parole in un viaggio emozionante tra arie d’opera, classici napoletani e riflessioni sulla forza universale della musica. L’ingresso è gratuito.Domenica 27 luglio – Il “Don Giovanni” di MozartTutto questo sarà l’ideale preludio al momento più atteso: domenica 27 luglio alle ore 20.30, nel Chiostro dell’Istituto Sacro Cuore di Bitonto, andrà in scena il “Don Giovanni” di Mozart, per la regia di Carlo Antonio De Lucia. I biglietti sono già disponibili su TicketOne al costo di 10 euro. Info e prenotazioni ai numeri 3391175513 – 3288930349.Gran finale – Galà sotto le stelle con Katia RicciarelliA chiudere il festival, giovedì 7 agosto, il suggestivo “Galà sotto le stelle” con una protagonista d’eccezione: il soprano Katia Ricciarelli. A partire dalle ore 20, sempre nel Chiostro dell’Istituto Sacro Cuore, l’artista sarà accompagnata dall’orchestra diretta dal maestro Leonardo Quadrini in un viaggio musicale tra cinema, emozioni e memoria collettiva. L’evento è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria.🎟 INFO E PRENOTAZIONI📞 3391175513 – 3288930349📍 Via Pasculli, 11 – Bitonto🌐 www.bitontooperafestival.org📸 Instagram: @bitontooperafestival📘 Facebook: Bitonto Opera Festival