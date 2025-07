Puglia: Iv, Decaro nome giusto per centrosinistra vincente

BARI - Per la candidatura alla Presidenza della regione Puglia Italia Viva ha espresso sin dal primo momento il sostegno ad Antonio Decaro”. Lo dice Davide Faraone, vice-presidente nazionale di Iv."Possiede il profilo adatto per vincere le elezioni ed essere un ottimo presidente. Crediamo si debba fare in fretta. Bisogna costruire una coalizione larga con tutti i soggetti che si riconoscono nel centrosinistra”, conclude.



“Antonio Decaro – aggiunge la dirigente del partito ed ex ministra Teresa Bellanova - ha tutte le caratteristiche per fare bene. Va indicato subito come candidato e gli va riconosciuta l’autonomia per costruire liste e squadra di governo. Inoltre, serve un programma per la Puglia che le garantisca un rilancio economico e sociale”.



"Serve un rinnovamento profondo e una nuova impostazione che ridia credibilità alla politica in Puglia. Antonio Decaro è la figura giusta e va sostenuto subito, con chiarezza e determinazione, attraverso la costruzione di un programma ambizioso, concreto e proiettato al futuro." conclude Stefano Franco presidente iv provincia di Bari.