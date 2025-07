Coma Cose tra gossip e tour: crisi vera o trovata pubblicitaria? Ci saranno il 22 luglio a Bisceglie?

Sì, la data ad oggi è confermata, il concerto del 22 luglio allo SvevArena di Bisceglie pare si terrà si farà regolarmente, come annunciato dagli organizzatori locali. I biglietti sono disponibili online e resta uno degli eventi più attesi del Dolmen Summer Fest.







Ma la domanda resta sempre quella, crisi autentica o puro marketing? Il mistero resta. Ma una cosa è certa: il palco di Bisceglie sarà il vero banco di prova. I Coma Cose saliranno insieme sul palco. Resta da vedere come.

NICOLA RICCHITELLI - Negli ultimi giorni il duo milanese Coma Cose è finito al centro del gossip. Una foto di Francesca “California” Mesiano in atteggiamenti intimi con un altro uomo – il misterioso “Roby” – ha scatenato voci di tradimento e crisi con Fausto Lama.A peggiorare i sospetti, la cancellazione improvvisa di due date del tour (Firenze e Napoli), ufficialmente per “motivi organizzativi”. Ma in molti si chiedono: si tratta davvero di una rottura? O è solo una trovata pubblicitaria per accendere i riflettori sul tour estivo?Il duo, finora, non ha rilasciato dichiarazioni: sui social continuano a promuovere la musica, ignorando il clamore.Ma allora... ci saranno a Bisceglie?